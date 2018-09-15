В Ленобласти в аварии микроавтобуса и фуры погибли четыре человека
Смертельная авария произошла в Бегуницах на Таллинском шоссе в Лениградской области. На дороге столкнулись фура DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. От мощного удара маршрутку выбросило на обочину.
- За рулем грузовой машины находился 45-летний водитель, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Микроавтобусом управлял 53-летний мужчина. От мощного удара он скончался на месте.
От мощного удара вещи пассажиров выбросило на дорогу Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
В аварии также погибли трое пассажиров микроавтобуса: 49-летний мужчина, 34-летняя женщина и 27-летняя девушка. По словам очевидцев, так много погибших в аварии было из-за того, что люди не были пристегнуты ремнями безопасности.
- Водителя выкинуло из машины вместе с чехлом от сидения, - рассказывают очевидцы.
Фуру также выбросило на обочину Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
Еще один 20-летней молодой человек получил тяжелые травмы и госпитализирован в больницу. К слову, на маршрутке были украинские номера.
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
В аварии разбирается ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
В ГИБДД не знают, кто стал виновником аварии Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга