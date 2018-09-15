2018-09-15T11:11:04+03:00
Происшествия

В Ленобласти в аварии микроавтобуса и фуры погибли четыре человека

От мощного удара маршрутку выбросило на обочину, а погибшие вылетели из машины
Роман ЛЯЛИН
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В аварии погибли четыре человека Фото: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаВ аварии погибли четыре человека Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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Смертельная авария произошла в Бегуницах на Таллинском шоссе в Лениградской области. На дороге столкнулись фура DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. От мощного удара маршрутку выбросило на обочину.

- За рулем грузовой машины находился 45-летний водитель, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Микроавтобусом управлял 53-летний мужчина. От мощного удара он скончался на месте.

От мощного удара вещи пассажиров выбросило на дорогу Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

От мощного удара вещи пассажиров выбросило на дорогу Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В аварии также погибли трое пассажиров микроавтобуса: 49-летний мужчина, 34-летняя женщина и 27-летняя девушка. По словам очевидцев, так много погибших в аварии было из-за того, что люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Водителя выкинуло из машины вместе с чехлом от сидения, - рассказывают очевидцы.

Фуру также выбросило на обочину Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Фуру также выбросило на обочину Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Еще один 20-летней молодой человек получил тяжелые травмы и госпитализирован в больницу. К слову, на маршрутке были украинские номера.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

В аварии разбирается ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В аварии разбирается ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В ГИБДД не знают, кто стал виновником аварии Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В ГИБДД не знают, кто стал виновником аварии Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

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