2018-09-15T23:11:45+03:00
Происшествия

Крупный пожар на Лиговском проспекте: движение в центре Петербурга затруднено

Площадь возгорания - 300 квадратных метров [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Пожар в центре Петербурга Фото: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаПожар в центре Петербурга Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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В Петербурге загорелась крыша дома на Лиговском проспекте. Здание было построено еще в XIX веке. Из-за этого огонь мгновенно распространился по всей деревянной кровле. Огонь было видно даже из соседних кварталов. К месту сразу эе происшествия съехались сотрудники МЧС.

Пожар в центре Петербурга 15 сентября 2018 года.

- В жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 квадратных метров, - сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу. - Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 46 человек.

Жителей дома эвакуировали. Сейчас они ждут, когда пожарные закончат проливку здания. Смогут ли они вернуться в квартиры, пока непонятно.

На месте происшествия работает МЧС Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

На месте происшествия работает МЧС Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

- Только что проезжал, около 25 машин пожарных, тушат с подьемного крана, пять машин "скорой", - рассказывает очевидец. - Движение по Лиговскому в сторону Обводного канала перекрыто, все обьезжают по трамвайным путям в центре дороги.

ЧП в центре Петербурга: На Лиговском проспекте горит квартира в многоэтажке.

По словам местных жителей, район заволокло едким дымом.

Движение в центре Петербурга затруднено из-за крупного пожара в доме на Лиговском проспекте.

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