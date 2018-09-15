Крупный пожар на Лиговском проспекте: движение в центре Петербурга затруднено
В Петербурге загорелась крыша дома на Лиговском проспекте. Здание было построено еще в XIX веке. Из-за этого огонь мгновенно распространился по всей деревянной кровле. Огонь было видно даже из соседних кварталов. К месту сразу эе происшествия съехались сотрудники МЧС.
Пожар в центре Петербурга 15 сентября 2018 года.
- В жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 квадратных метров, - сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу. - Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 46 человек.
Жителей дома эвакуировали. Сейчас они ждут, когда пожарные закончат проливку здания. Смогут ли они вернуться в квартиры, пока непонятно.
На месте происшествия работает МЧС Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
- Только что проезжал, около 25 машин пожарных, тушат с подьемного крана, пять машин "скорой", - рассказывает очевидец. - Движение по Лиговскому в сторону Обводного канала перекрыто, все обьезжают по трамвайным путям в центре дороги.
ЧП в центре Петербурга: На Лиговском проспекте горит квартира в многоэтажке.
По словам местных жителей, район заволокло едким дымом.
Движение в центре Петербурга затруднено из-за крупного пожара в доме на Лиговском проспекте.