В Петербурге две компании устроили стычку с ножом и пистолетом: один человек погиб

СЕГОДНЯ 00:00 2018-09-16T00:19:26+03:00

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В Петербурге на Гражданском проспекте две компании устроили настоящую дуэль. Двое мужчин вместе с подругой сидели на скамейке и, по словам очевидцев, сильно шумели. В это время и произошла стычка с другими отдыхающими. Компании что-то не поделили между собой и устроили драку. Один из нападавших достал нож и полоснул отдыхавших на скамейке мужчин по горлу.

- Местные жители говорят, что до этого компания, сидевшая на скамейке, шумела и выпивала, - рассказал "КП-Петербург" прохожий, попросивший не называть свое имя. - Там прямо напротив находится круглосуточный ларек с алкоголем. Что они не поделили, никто не знает. Но нападавший выхватил нож и порезал отдыхавших на скамейке. Один из пострадавших успел выхватить пистолет, вроде "Осу", и выстрелить. Тогда нападавшие скрылись. Я услышал выстрел и пошел посмотреть, что случилась. Сидевшая с пострадавшими на скамейке женщина в шоке убежала с места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668959" frameborder="0"></iframe> На Гражданском проспекте произошла драка со стрельбой.

Прожие, заметившие лежавших на земле окровавленных мужчин, сразу же вызвали "скорую помощь. Но спасти одного из них не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия, его друга госпитализировали.

На вид пострадавшим около 40 лет. Сейчас силовики устанавливают их личности и опрашивают подругу. Сбежавших преступников разыскивает уголовный розыск.

На месте происшествия работают силовики Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Местных жителей стрельба с жертвами привела в шок.

- Лихие времена возвращаются, - делятся горожане. - Скоро придется ходить только с орудием.

Сейчас в перестрелке разбираются силовики.