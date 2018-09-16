2018-09-16T00:19:26+03:00
Происшествия

В Петербурге две компании устроили стычку с ножом и пистолетом: один человек погиб

Еще один ранен. Нападавшие успели скрыться [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Нападавшие скрылись с места происшествия Фото: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаНападавшие скрылись с места происшествия Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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В Петербурге на Гражданском проспекте две компании устроили настоящую дуэль. Двое мужчин вместе с подругой сидели на скамейке и, по словам очевидцев, сильно шумели. В это время и произошла стычка с другими отдыхающими. Компании что-то не поделили между собой и устроили драку. Один из нападавших достал нож и полоснул отдыхавших на скамейке мужчин по горлу.

- Местные жители говорят, что до этого компания, сидевшая на скамейке, шумела и выпивала, - рассказал "КП-Петербург" прохожий, попросивший не называть свое имя. - Там прямо напротив находится круглосуточный ларек с алкоголем. Что они не поделили, никто не знает. Но нападавший выхватил нож и порезал отдыхавших на скамейке. Один из пострадавших успел выхватить пистолет, вроде "Осу", и выстрелить. Тогда нападавшие скрылись. Я услышал выстрел и пошел посмотреть, что случилась. Сидевшая с пострадавшими на скамейке женщина в шоке убежала с места происшествия.

На Гражданском проспекте произошла драка со стрельбой.

Прожие, заметившие лежавших на земле окровавленных мужчин, сразу же вызвали "скорую помощь. Но спасти одного из них не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия, его друга госпитализировали.

На вид пострадавшим около 40 лет. Сейчас силовики устанавливают их личности и опрашивают подругу. Сбежавших преступников разыскивает уголовный розыск.

На месте происшествия работают силовики Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

На месте происшествия работают силовики Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Местных жителей стрельба с жертвами привела в шок.

- Лихие времена возвращаются, - делятся горожане. - Скоро придется ходить только с орудием.

Сейчас в перестрелке разбираются силовики.

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