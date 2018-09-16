Какие фильмы нельзя пропустить на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-16T14:54:38+03:00

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На неделю в Петербург съехались профессионалы в области кино со всего света – актеры, режиссеры, продюсеры, операторы, кинокритики и педагоги лучших киноакадемий планеты. В выходные открылся 28-ой международный кинофестиваль «Послание к человеку».

У сцены на Дворцовой площади в спышках камер засветились европейские звезды – актриса из Германии Сара Шер, оператор и номинант на «Оскар» Кристиан Бергер, а также приглашенная звезда – итальянский режиссер Паоло Соррентино. Его картины очень хорошо известны зрителю, особенно нашумевший сериал «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли.

- Петербург – красивейший город мира, я с удовольствием принял приглашение, - рассказал Паоло. – Я не был в России уже двадцать лет, поэтому очень рад вернуться. Очень хочу прогуляться по улочкам города, зайти в Эрмитаж и Петропавловскую крепость.

Режиссер Алексей Учитель рассказал о своем будущем фильме про Виктора ЦояФото: Алена ЧИЧИГИНА

Открытие началось с концерта группы «Симфоническое кино». Коллектив исполняет песни легендарной группы Виктора Цоя в сопровождении Большого симфонического оркестра. Гитару в руки в этот вечер взял сам Юрий Каспарян – когда-то он выступал на одной сцене со знаменитым рокером. Под песню «Видели ночь» на сцену вышел президент кинофестиваля Алексей Учитель.

- Песни Цоя – тоже своеобразное послание к человеку, - сказал он журналистам. – Я лично знал Виктора, снимал его в фильмах, уважаю его как человека, и как артиста. В мае следующего года приступаю к съемкам новой картиной о Цое. Это будет документальное кино о его жизни.

Закончилось открытие показом фильма. Паоло Соррентино представил публике свою картину «Молодость». Это история про двух товарищей, которые дружат уже полвека. Они проводят лето на альпийском курорте и в самом начале своего путешествия даже не знают, что любовные переживания, случайно подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда изменят их жизнь.

Фильм шел на английском языке с русскими субтитрами. На улице к вечеру заметно похолодало, но посетители не спешили расходиться и внимательно старались уловить то самое послание к человеку, которое было заложено в этом кино.

КОНКРЕТНО

Где увидеть лучшие фильмы фестиваля

«Послание к человеку» - в первую очередь фестиваль документального кино. Поэтому большинство картин посвящено именно этому жанру.

- «Продолжение следует». Герои документального фильма – пятеро детей, за которыми зритель наблюдает на протяжении первого года в школе. У ребят очень разные семьи с разными судьбами. Но эта история – о том, как выбор родителей отражается на детском мышлении. Показ 17 сентября, в «Великан Парке». Начало – в 19.45.

- «Три дня с Роми Шнайдер». Роми Шнайдер – одна из самых известных немецких актрис XX века. Когда ей было шестнадцать, она снялась в трилогии «Сисси» о юности императрицы Елизаветы. Потом были еще «Бассейн» с Аленом Делоном, «Главное – любить» и «Простая история». В 1981 году артистка уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь она дает последнее в жизни интервью. Откровенный разговор раскрывает актрису с совершенно неожиданной стороны. Показ 18 сентября в «Великан парке». Начало в 17.15.

- «Мир без конца». Перед зрителями предстает портрет городка Саутенд-он-Си, что в устье реки Темзы. А в нем — обычные улицы, обычные птицы, регулярные приливы и отливы, слякоть и небо. Это рассказ о природе и истории, о месте, где готовят лучшее карри, где можно увидеть самую большую в мире коллекцию шляп, и где играет почти забытый протопанк. Показ 19 сентября в «Великан Парке». Начало – в 21.00.

- «Мария до Калласс». Мария Калласс - одна из величайших оперных певиц XX века. Фильм о том, как после сорока лет молчания она впервые дала разрешение на интервью. Редкие съемки, архивные фотографии, личные кадры — это говорит сама история, говорит сама великая Мария Каллас, а вместе с ней Мэрилин Монро, Ив Сен-Лоран, Уинстон Черчилль и другие ее современники.Показ 20 сентября в «Великан Парке». Начало в 19.30.

Стоимость билетов уточняйте на сайте фестиваля.