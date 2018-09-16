Экс-полузащитник "Зенита" получил по лицу в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 20:20 2018-09-16T20:46:05+03:00

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Странное видео появилось сегодня, 16 сентября, в твиттере. Мужчина, очень похожий на 34-летнего Владимира Быстрова, бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России, получает удар по лицу. Все происходит поздней ночью в самом центре Петербурга: трое мужчин сначала разговаривают с Быстровым, после чего один из них ударяет экс-футболиста по лицу. Быстров от удара отлетает к припаркованному автомобилю, но быстро восстанавливает равновесие. В руках у него бутылка пива и мобильный телефон.

Пользователь Anton Vanyushov уверяет, что снял видео, на котором бьют экс-зенитовца. Пользователь Твиттера: Быстрова бьют

Пользователь Твиттер-канала уверяет: на видео экс-футболист Быстров! Однако не уточняет, что бывший полузащитник «Зенита» делает один рядом с самой "клубной и развратной" улицей Северной столицы Думской.

Действительно ли на кадрах знаменитый футболист или мужчина очень похожий на него – пока неясно. Оперативно получить комментарий от Быстрова не удалось.

Владимир Быстров – российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России в составе «Зенита», где был полузащитником.