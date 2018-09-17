Часть третья: Почему Петербург развивается гораздо медленнее Москвы?

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-17T14:05:21+03:00

Основные городские стройки, от которых зависит удобство и комфорт проживания в Северной столице, сначала долго простаивают, а потом достраиваются в авральном режиме

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Мы продолжаем серию публикаций, в которых пытаемся разобраться: почему крупные городские объекты в Петербурге достраиваются в авральном режиме и что становится причиной взаимных претензий Смольного и метростроителей.

В прошлых статьях мы подробно описали, как формируется стоимость крупных объектов и как происходит финансирование. Сегодня подробно остановимся на строительстве Фрунзенского радиуса.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

К строительству первого в России и на постсоветском пространстве двухпутного тоннеля готовились заранее. Специально для этого проекта «Метрострой» в 2013 году приобрел у немецкой компании Herrenknechtза за 23 млн евро ТПМК S-782 «Надежда». В течение года метростроители вели подготовительные работы, чтобы построить под землей монтажную камеру и собрать в ней проходческий щит.

В 2014 году вступил в силу 44-ФЗ, регламентирующий порядок осуществления государственного заказа. На строительство продолжения Фрунзенского радиуса был объявлен конкурс, однако заявленная цена контракта оказалась ниже суммы, в которую его оценила Главгосэкспертиза.

ВОПРОС ЦЕНЫ

По оценке Главгосэкспертизы, стоимость строительства составляла 37 млрд рублей, однако при расчете стоимости контракта был применен понижающий коэффициент 0,7, в итоге заявленная цена контракта составила 25,9 млрд рублей. Отказаться от контракта «Метрострой» не мог - слишком много было вложено в подготовку. Сама структура нуждается в постоянной загрузке, иная альтернатива - увольнение высококвалифицированных кадров из-за непропорциональной загрузки, а это тысячи рабочих, слаженный коллектив, который просто жизненно необходим городу для более быстрой сдачи объектов.

В дополнение к изначальному занижению стоимости контракта 2014 год оказался кризисным: цены на материалы и оборудование выросли. По этой причине метростроители неоднократно обращались в КРТИ с просьбой пересмотреть объемы финансирования проекта. Смольный выражал готовность увеличить лимиты авансирования, тем не менее был достаточно длительный период, когда проект не финансировался.

На начало 2018 года практически все лимиты по контракту были исчерпаны. Несмотря на это, метростроители продолжали работы на объекте. К этому моменту все проходческие работы были завершены, а это 4,4 км (в двупутном исчислении) построенных тоннелей и подземных выработок, которые необходимо содержать. Все это - вынужденные дополнительные расходы, не предусмотренные контрактом.

СТРОИТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

Рабочая документация по проекту, которая определяет объемы и сроки работ, была зафиксирована на уровне 33,9 млрд рублей. Чтобы частично компенсировать образовавшийся разрыв в 8 млрд между проектной и контрактной стоимостью, сумму контракта увеличили на 3,8 млрд рублей, затем обещали добавить 4,2. Полтора года финансирование на объекте было заморожено, и метростроители содержали объект своими силами. Из суммы 3,8 млрд «Метрострой» получил летом аванс 1,9 млрд и пустил его на закупку материалов и текущие затраты по выполнению проекта. К августу 2018 года все лимиты финансирования были уже выбраны, станции построены на 80 процентов, но дальше без финансирования двинуться было невозможно.

Чтобы продолжать строительство в прежнем темпе, требовались дополнительные средства. Получилось, что изначально разрыв между документацией и контрактом оказался огромным. И это только сумма, которая соответствует проектной документации. А еще внутри есть разрыв между этой проектной суммой и реально необходимой для выполнения работ. Какой должна быть окончательная сумма, пока не говорит ни одна из сторон. На совещании, которое состоялось 30 августа 2018 года, было озвучено, что дополнительные деньги будут выделяться. В СМИ подрядчик был представлен вице-губернатором как неспособный, отстающий в сроках. И ни слова о том, что отставание произошло из-за отсутствия выделения средств в течение года и разрыва в изначальном проектном цикле, о котором заместитель градоначальника, конечно, не может не знать. В результате в СМИ появилось много громких лозунгов, которые не позволили читателю увидеть главной цитаты «финансирование будет увеличено» и «в срок 10 дней предоставить план».

Умолчали в разосланном по СМИ релизе и о том, что в 2018 году вопрос о перечислении недостающих 4,2 млрд рублей оставался открытым, о сумме 3,8 млрд говорили, как о допработах, зная, что это совершенно не так. К допработам в осмечивании, судя по всему, пока никто даже не подбирался. Возможно, конечная сумма будет во много раз выше той, о которой сейчас говорят обе стороны. Коэффициенты в проектной оценке остаются самыми низкими, а разница никуда не денется. Несмотря на то что деньги для Фрунзенского радиуса были найдены, судя по публикациям, подрядчик получил их лишь частично. Полученные транши потрачены на приобретение материалов и авансы подрядчикам. Без недостающих средств выполнить проект по существующей документации объективно невозможно.

Получается, что на бумаге и в новостях финансирование происходит в полном объеме и вовремя, а на деле - больше года простоя и решение проблемы в авральном режиме. Деньги, выделенные на бумаге, пока таковыми остаются, а сроки не сдвигаются.

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Безусловно, существуют варианты, позволяющие добиться существенной экономии. Например, отказаться от дорогостоящей отделки - мозаичных панно и прочих элементов архитектурного убранства - в пользу более дешевых аналогов. Но исполнитель контракта не вправе самовольно вносить такие изменения в проект, это должно быть сделано при участии заказчика и четко зафиксировано в документации. Пока заказчик не примет подобное решение, экономия невозможна. Также нельзя эту разницу выплатить рабочим, пока в соответствующую документацию не будут внесены исправленные коэффициенты. А до тех пор исполнитель контракта должен строго следовать проекту.

В ожидании финансирования или изменения проектной документации метростроители продолжали вести работы на «фиолетовой» ветке, однако темпы строительства существенно снизились: возможности закупить материалы и оборудование за собственный счет у компании ограниченны, поскольку вслед за городом последние два года основные ресурсы «Метростроя» были направлены на завершение столь значимой для Петербурга Невско-Василеостровской линии. Стоимость этого контракта также была занижена (речь идет о сумме более 4 млрд рублей), что потребовало от исполнителя привлечения как собственных, так и кредитных средств.

В сложившейся ситуации крайне сложно говорить о том, что предприятию помогают и финансами и заказами. Одной рукой даем, другой забираем - так сейчас выглядит работа в городе с любым подрядчиком в строительстве. Для достройки только на основе документации необходима сумма 4,2 млрд рублей, и речь еще не идет о том, чтобы привести «цену в соответствие».

КОМУ ВЕРИТЬ?

Фрунзенский радиус - это станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» (Южная). Вице-губернатор Игорь Албин, курирующий транспортный блок Петербурга, сообщил, что город выполняет все свои обязательства перед «Метростроем», и пообещал проверить информацию.

Если верить сайту госзакупок, то контракт на строительство трех станций Фрунзенского радиуса стоимостью 29,7 миллиарда рублей оплачен почти полностью.

Если верить вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину, то он только недавно узнал о проблемах на объекте и искренне пытается их решить в авральном режиме.

Если верить представителям транспортной инфраструктуры и их комментариям в СМИ:

«На данный момент общая готовность продолжения участка Фрунзенского радиуса составляет около 90 процентов... В марте текущего года постановлением правительства было выделено дополнительно 3,8 млрд рублей с условием погашения ранее выданного аванса, а 2 августа «Метрострою», сразу после погашения им данного аванса, был перечислен второй аванс в размере 1,9 млрд рублей, предназначенный для гарантированной поставки в необходимом объеме всех материалов и оборудования, требуемых для завершения работ, а также авансирования субподрядчиков по инженерным системам и отделке.

Таким образом, госзаказчик выполняет все взятые на себя обязательства: финансирование работ и перечисление авансовых платежей происходит своевременно и в полном объеме. На текущий момент отставание от графика производства работ составляет полтора месяца, аванс в полном объеме не распределен по субподрядчикам. В этой связи исполнение условий контракта, а также обещаний «Метростроя» по своевременному вводу данного участка в эксплуатацию со стороны подрядной компании является уже делом чести и подтверждением их деловой репутации как профессионалов высокого уровня», - сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Если верить метростроителям, то построить объект в срок без серьезного шага города навстречу по всем - и уже сданным объектам, и тем, что еще в работе, - задача практически нерешаемая. А заниматься очередным «подтверждением деловой репутации как профессионалов высокого уровня», после того как уже три раза за год в авральные сроки метростроевцы сдавали объекты, доставшиеся им высокой ценой, уже никому не хочется. Неудивительно, что на последние объявляемые Смольным тендеры никто не заявился - ни проектировщики, ни строители.

ЧТО ГОВОРЯТ ФАКТЫ

На сегодняшний момент выплачено 27,9 млрд рублей (2018). По мнению Главэкспертизы, для качественного выполнения должно быть выделено 34,2 млрд - показатель на 2013 год. Разница - 8 млрд. И пока из них 4,4 млрд сейчас ничем не обеспечены, нигде не зафиксированы в договорах между подрядчиком и заказчиком и их отсутствие не позволяет выполнять подрядным организациям работы по закупке материалов.

Заложенные в проектной документации на 2013 год дефляторы в 11 процентов сейчас, в 2018 году, составляют 40 процентов, а это значит, что все подорожало, и не считаться с этим невозможно. Трудоемкость работ на Ф2 по сравнению с НВЛ выше. Если в НВЛ это были две станции мелкого заложения, то в Ф2 это три станции: глубокого заложения, наземная и одна мелкого заложения. А по утвержденным городом документам стоимость труда рабочих минимальна. То есть исполнитель должен платить коллективу в разы ниже, чем самый маленький возможный коэффициент по стране за сложнейшую работу. А когда рабочие снова выдут бастовать, им будет некому объяснять, почему сэкономили именно на их зарплатах.

Судя по всему, сдача станций в срок под огромным вопросом, несмотря на громкие публичные заявления чиновников. И виной этому - накопившиеся проблемы, которые ранее не решались: существующий подход к проектному управлению всей системы метростроения, фрагментарное финансирование объектов и настрой чиновников не на налаживание системной работы, а на взаимные упреки.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Итог: все деньги мы выделили - все должно быть построено. По факту стоимость окончательного строительства до сих пор не определена, объект не финансировался больше года, и только полтора месяца назад было восстановлено финансирование, при этом сроки запуска должны быть прежними, что на сегодня кажется нереальным. Как такое возможно - только ценой подвига. При этом под подвигом подразумевается, что на него есть ресурсы, а их на сегодня нет. Есть только метростроители, рабочие, инженеры, уставшие бороться с ветряными мельницами бюрократии и пиара.

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