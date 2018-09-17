Бабье лето в Санкт-Петербурге продлится только три дня

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-17T15:09:22+03:00

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Уже вторые сутки подряд поливает. Смотришь в окно и думаешь, неужели все, настал этот долгий период дождей и ветров? Ан нет, синоптики нас обрадовали: солнечные очки еще рано убирать в дальний ящик - бабье лето вернется в Санкт-Петербург. Правда, ненадолго.

- Да, бабье лето в этот раз продлится весьма короткий период, всего три дня, - рассказал «КП» -Петербург» главный синоптик города на Неве Александр Колесов. – Ожидаем теплую погоду с 19 сентября в среду, четверг и пятницу. Температура воздуха днем прогреется до +20 градусов, ночью +13, без осадков, на небе ни облачка, усиления ветра нет. Атмосферное давление без колебаний. Загорай – не хочу!

Этот подарок погоды растянется еще и на первую половину субботы, 22 сентября, однако уже после обеда город накроет циклон. Небо над Санкт-Петербургом снова затянут тучи и пойдут дожди. Не забудьте взять с собой на прогулку зонт.

Напомним, а ведь изначально синоптики заявляли, что потепления ждать не стоит, мол, порадовались рекордно жаркому лету в Петербурге и хватит. Все прогнозы обещали лишь дальнейшее похолодание и дожди. Однако теперь ситуация изменилась. Так что успеваем ловить теплые деньки. Если есть возможность, выбираемся за город – погулять вдали от каменных и панельных домов. Впрочем, если и пойдет дождик, ничего страшного, просто поменяйте маршрут, идите в лес, для сбора грибов такая погодка в самый раз. Тем более в этом году небывалый урожай всяких подберезовиков, подосиновиков, лисичек и белых. Вернетесь домой с полной корзиной грибов.

Впрочем, расстраиваться не стоит, это ведь не последние солнечные дни сентября. После ливней на следующей неделе нас ждет сухая, безоблачная, но, увы, уже холодная погода, которая сохранится до начала октября.

В Ленинградской области во второй половине месяца ожидаются заморозки. Ночью -1… -2, а днем снова +15 градусов. Так что если кто-то еще не убрал урожай на дачных участках, успевайте до 20-х чисел.