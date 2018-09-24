Петербургский Форест Гамп вернулся домой с миллионом рублей для больных детей и котенком

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-24T13:55:25+03:00

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29-летний петербуржец Евгений Кутузов этим летом решился на сложнейший поход, чтобы собрать для больных детей миллион рублей. За четыре месяца парень на своих двоих преодолел 3000 километров. Еще 2000 пересек на транспорте. 18 мая 2018 года, в свой день рождения, вышел из дома в Петербурге. И в сентябре все же добрался до Эльбруса. За это время он успел стереть ноги до кровавых мозолей, получить ожоги, сгореть на солнце и промокнуть до нитки под проливными дождями. Ночевал на заправках, питался полуфабрикатами и страдал от жажды. Но цели достиг.

Маршрут проложил Яндекс

- Никакой специальной физподготовки у меня нет, - признается Евгений. – Я не спортсмен, не легкоатлет. Обычный человек, который хотел не преодолеть себя, а собрать деньги детям. Это может каждый.

Может каждый, но решился Кутузов. О таком, мягко говоря, необычном походе, Евгений мечтал ни один год. В 2013 году он познакомился со знаменитым литовским пожарным Айдасом Ардзияускасом, который организовал забег в помощь своим коллегам, пострадавшим на работе. Петербуржец и раньше участвовал в марафонах, а в этом году решился на самый массовый.

- Я взял с собой телефон, сменную одежду, спальник и палатку, которую в первый же день выбросил – слишком тяжело было передвигаться. Немного лекарств, деньги. Надел свои ботинки, в которых неоднократно бегал и двинулся в путь, к которому совершенно не подготовился! Вели меня Яндекс карты, - рассказывает Евгений.

С первых дней петербуржец отчитывался о своем марафоне в соцсетях и призывал жертвовать посильную сумму. Ежедневно на счет поступали перечисления. А это стимулировало парня идти дальше.

На высоту 4800 метров на горе Эльбрус Евгений поднимался не один – на Кавказе его встретила любимая девушка, которая специально прилетела за любимым из Петербурга.Фото: Личный архив героя публикации

- Не было бы больных детей – давно бы уже развернулся и бросил все, - вздыхает молодой человек. – Физически очень тяжело дался поход. Ел где придется – на заправках всяких, полуфабрикаты… да и лето выдалось аномально жарким! Много денег я потратил на питьевую воду, часто она заканчивалась. Но несмотря на все трудности – это того стоило! Деньги мы собрали. Планировали 2,5 миллиона, но удалось лишь один миллион.

Но и эта сумма позволит получить лечение одному из детей – малышу Тимуру. А 15-летней Насте будет оплачен целый месяц реабилитации в Пекинской детской клинике.

Петербургский Бильбо Беггинс

Сколько историй произошло с путешественником – не сосчитать. Например, в деревне Бабино в Ленобласти у парня украли 6 000 рублей – деньги из рюкзака путника вытащила семейная пара, которая его и приютила. В воровстве признались, мол, для этого тебя в дом и привели. Зато в холодной Москве Евгению попался очень отзывчивый таксист. Заметив, что у путешественника нет теплых вещей – предложил ему брюки и толстовку.

- Отдельная история о том, как я нашел котенка – сейчас она живет у меня дома и мы с моей девушкой его очень любим. Я заметил ее на заправке, та жалобно мяукала. Ну как оставить малыша одного в сырую погоду? Назвал ее Мурлыкой, потому что она замурчала сразу же, как я взял ее в руки. Решил, что эта кошка будет моей попутчицей. Знаете, она оказалась такой любительницей путешествий. На плече у меня пятьдесят дней провела. И все ей интересно! - улыбается Евгений.

Евгений и его котенок Мурлыка теперь домаФото: Личный архив героя публикации

На высоту 4800 метров на горе Эльбрус Евгений поднимался не один – на Кавказе его встретила любимая девушка, которая специально прилетела за любимым из Петербурга. Кстати, как только путешественник вернулся в Северную столицу, сразу же сделал красавице предложение.

- Решусь ли я вновь на такой марафон? В ближайшее время точно нет, - улыбается Кутузов. – Меня теперь постоянно сравнивают с Форестом Гампом, но все это время я чувствовал себя как Бильбо Беггинс, который собрался покорить гору Эребор. Только он шел за кольцом, а я – за деньгами для детей. Чем буду заниматься в ближайшее время – искать новую работу и создавать свою семью.

Цифры

4 месяца длился марафон Евгения Кутузова.

3000 километров из 5000 он прошел пешком.

1 028 098, 50 рублей было собрано для больных детей.

100 000 рублей потратил Кутузов из своих денег на то, чтобы добраться до конечного пункта. Хотя рассчитывал обойтись в половину от этой суммы.