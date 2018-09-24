2018-09-24T16:21:29+03:00
Происшествия

Хозяин собаки, которая загрызла девочку, хотел приучить ее к людям

Пес кинулся на ребенка в тот момент, когда родителей малышки не было рядом
Елена БЕЗГОДОВА
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9-летнюю Аню загрызла бельгийская овчарка.9-летнюю Аню загрызла бельгийская овчарка.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Трагедией закончились минувшие выходные для семьи из Петербурга. Ранним утром 22 сентября 39-летний Максим в свой долгожданный выходной (он работал экскаваторщиком на одном из городских предприятий) приехал на свою дачу в село Плодовое вместе с приятелем и его собакой - по знакомству тот был готов помочь обустроить проводку в доме. С собой приятель прихватил пса – бельгийскую овчарку малинуа, которая появился у него всего полтора месяца назад.

Ближе к вечеру, около 16 часов на дачу приехала и супруга с 9-летней дочкой Аней (имя изменено, - Прим.ред.). Здесь глава семьи несколько лет назад обустроил участок, на котором был и уютный домик, и зеленая лужайка, на которой любила играть его дочурка-второклассница.

- Друг семьи осуществлял ремонт электропроводки на цокольном этаже дома, - рассказывает подробности старший помощник руководителя СУ СК по Ленобласти Юлия Матолыгина. – Собака находилась на улице без намордника.

Мимо красивой овчарки Аня пройти не смогла. Решила поиграть с псом на лужайке. Родителей и бабушки девочки в этот момент не было рядом. В какой-то момент пес рассвирепел: кинулся на ребенка, вцепившись в лицо и шею, да так, что клыки разорвали трахею.

Девочку, лежащую в луже крови, спустя пару минут нашла мама. С криком она бросилась к отцу, который подхватил ребенка на руки и повез в больницу. Пса заперли в гараже. Медики оказать девочке помощь не успели. Аня умерла.

Обезумевший от горя отец, вернувшись из больницы, зарубил собаку топором. Труп выбросил у мусорных баков.

Собака набросилась на девочку, когда та полезла к ней играть. Фото: СОЦСЕТИ

Собака набросилась на девочку, когда та полезла к ней играть.Фото: СОЦСЕТИ

В СК отмечают: по факту гибели 9-летней Ани возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Владелец пса сообщил следователям, что собаку взял из приюта около полутора месяцев назад, ее возраст – 3 года. Пес был пугливым, боялся громких звуков и хозяин занимался восстановлением её психики - поясняет Юлия Матолыгина.

Однако специалисты петербургских приютов сомневаются в том, что пес в руках у неопытного человека появился оттуда. Слишком редкая порода для России. Да и агрессивного пса никогда не отдадут из приюта.

- Малинуа довольно редкая порода в России, - рассказывают заводчики. - Распространение недавно только получила. И в основном в охране у профессионалов использовалась. Очень сомневаюсь, что малинуа он нашел в приюте.

Родители Ани на связь с прессой не выходят. Знакомые семьи отмечают, что родители до сих пор не могут поверить в смерть своей любимой дочурки.

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