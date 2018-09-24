2018-09-24T18:43:08+03:00
Происшествия

В Петербурге суд оставил на свободе фельдшера, которая шесть раз отказалась отправить «скорую» к умирающему

45-летняя Ольга Пащенко должна выплатить семье умершего полмиллиона рублей
Елена БЕЗГОДОВА
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У Сергея осталось двое маленьких дочек.У Сергея осталось двое маленьких дочек.Фото: Личный архив
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Пушкинский районный суд Петербурга поставил точку в деле Сергея Братаева. Фельдшер Ольгу Пащенко, которая шесть раз! отказалась отправить «скорую» к умирающему, должна выплатить вдове Братаева полмиллиона рублей.

- Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% от заработка в доход государства. Гражданский иск о взыскании морального и материального вреда судом удовлетворен в размере 543 071 рубля, - рассказали в суде.

Кроме того, Пащенко извинилась перед супругой умершего Галиной. Девушка, которая теперь одна будет поднимать двоих детей, извинения приняла. Но это уже не вернет Сергея.

Фельдшер Пащенко вину признала Фото: Соцсети

Фельдшер Пащенко вину призналаФото: Соцсети

Циничная история произошла в ноябре 2017 года – 33-летний Сергей как обычно пришел с работы, хорошо себя чувствовал, играл с детьми. Потом у него резко поднялась температура до 39,4 и начался озноб. Галина сразу же позвонила в «скорую», но фельдшеры не торопились отправлять врачей к пациенту. На протяжении 8 часов мужчина умирал на глазах жены. Бледного и ослабленного Сергея забрали в реанимацию только под утро. Организм настолько ослаб, что ничего сделать врачи уже не могли.

Почему дежурившая в ту ночь 45-летняя Ольга Пащенко не только не отправляла к больному врачей, но даже не регистрировала звонки от Братаевых – загадка. Но именно ее бездействия способствовали тому, что вовремя оказать помощь мужчине не смогли. Скончался Сергей Братаев от острого энтероколита - такой документ выдали судмедэксперты.

Изначально Пащенко вменяли статью "Халатность" и фельдшеру грозило всего 120 000 рублей штрафа. Однако адвокаты Галины Братаевой смогли добиться того, чтобы статью переквалифицировали - тогда женщине грозил реальный тюремный срок.

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