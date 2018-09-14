«Мы ели только овсяные хлопья»: Мать из Петербурга села на диету после родов и заморила новорожденного сына

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-14T13:11:25+03:00

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Следователи петербургского управление СК РФ заинтересовались шокирующим случаем, который накануне взбудоражил жителей Северной столицы. 13 сентября стало известно о том, что в одну из больниц города привезли истощенного до состояния дистрофии мальчика. Теперь против матери ребенка завели дело.

- В отношении 25-летней местной жительницы возбуждено уголовное производство по статье «Оставление в опасности», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Петербургу.

Причиной, по которой годовалый малыш оказался в крайне истощенном состоянии, стала строгая диета его мамы, желавшей вернуть стройную фигуру после родов. В итоге, ослабшая от голода женщина могла кормить сына грудным молоком только раз в сутки.

- Долгое время мы ели только овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбьей кости с молоком, - приводит слова отца мальчика сайт петербургского детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

Надо сказать, что семья уже попадала в поле зрения врачей. Когда малышу было чуть больше месяца, плановый осмотр показал, что ребенок почти не набирает вес. Родителям было указано на необходимость правильного ухода за малышом, его кормления и соблюдения гигиены. Медики также сообщили о ситуации в службу соцзащиты.

Но мама с папой советам не вняли. Когда навестить семью пришли органы опеки, то увидев состояние ребенка и бытовые условия, в которых он находился, мальчику вызвали скорую. В больнице малыша выходили и вернули родителям. А те, чтобы не попадаться на глаза надзорным органам, переехали в другой район города и больше в поликлинику не ходили.

Лишь через год, когда положение оказалось совсем уж критическим, папа ребенка, наконец, решил вызвать врачей. Прибывшие медики были в шоке – годовалый ребенок находился в состоянии дистрофии, а изможденная жесткой диетой мать сама еле могла двигаться.

Мальчика срочно госпитализировали в реанимацию, откуда через четыре дня его перевели в общую палату. Сейчас малыш идет на поправку, его мама находится рядом.

Надзорные органы решают вопрос о том, можно ли возвращать ребенка в семью. Параллельно, как уже было сказано выше, уголовное дело ведут следователи СК.