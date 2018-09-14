Как тестируют качество краски

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-14T14:35:02+03:00

В первую очередь тестируются такие параметры красок, как степень перетира, внешний вид, вязкость

Выясняем, какие тесты и проверки должны пройти лакокрасочные материалы перед тем, как попасть на прилавки магазинов.

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- Под контролем или проверкой качества лакокрасочных материалов понимается процедура их тестирования по методикам ГОСТ, внутренним методикам компаний и сравнение с нормируемыми показателями нормативной документации ТУ, ГОСТ на продукцию, стандартами отрасли или требований клиентов, - рассказывает директор по разработке, модернизации и инновациям ООО «Тиккурила», представитель Ассоциации Качества Краски Алена Рожкова.

Тестирование лакокрасочных материалов может проводиться аккредитованными (могут оказывать услуги третьим лицам) или аттестованными лабораториями (лаборатории на производстве, выпускающие продукцию). Оценку соответствия лаборатории проходят в национальном органе Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) и получают Аттестат аккредитации или Свидетельство об аттестации.

Итак, на что обращают внимание специалисты, тестирующие краски?

Соответствие нормативам

Тестируемые лакокрасочные материалы должны соответствовать своей нормативной документации, Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям ЕврАзЭс (Таможенный союз) и Постановлению правительства РФ, например обязательное декларирование эмалей алкидных и грунтовок антикоррозионных.

Если есть указание, что продукт соответствует параметрам конкретного ГОСТ, то проверка проводится на соответствие этому ГОСТ. Если продукт соответствует своему ТУ, то проверка проводится на соответствие ТУ производителя. Для декоративных материалов достаточно соответствовать по параметрам ТУ или ГОСТ. Следование международным требованиям по параметрам является добровольным.

Документы для проверяющих

Проверяющие организации руководствуются постановлениями правительства РФ, Решениями Комиссии ТС, действующим законодательством РФ (ФЗ о Стандартизации, ФЗ о техническом регулировании, Приказы Минпромторга, др.) и документацией на продукцию.

Для декоративных материалов достаточно соответствовать по параметрам ТУ или ГОСТ

Этапы контроля качества

Контроль качества продукции на производстве осуществляется пофазно и проходит несколько этапов. В течение изготовления краски определяется несколько раз степень перетира (насколько мелко перетерты сухие компоненты в краске), чтобы определить момент готовности материала к дальнейшим испытаниям. При достижении необходимой степени перетира определяются внешний вид краски в объеме, внешний вид покрытия, вязкость материала. Если параметры не соответствуют заявленным в нормативной документации, то краска дополнительно диспергируется с добавлением нужных компонентов (при необходимости).

Если первичные параметры материала соответствуют, то краска испытывается по остальным критериям, например, массовая доля нелетучих веществ, время высыхания, цветовые характеристики и др.

Важные параметры

В первую очередь тестируются такие параметры красок, как степень перетира, внешний вид, вязкость

Признаки качества

Для краски важные параметры-это способность образовывать однородное покрытие, без дефектов, укрывающее поверхность за 1-2 слоя.

Для грунтовки — это способность улучшать адгезию (способность сцепляемость краски с основанием), снижать расход последующих слоев краски.

Для шпатлевки — это способность наносится ровным слоем, без дефектов, не отслаиваться, хорошо шлифоваться, не забивать шлифовальную шкурку, заполнять неровности поверхности, иметь минимальную усадку.

Экологичность

Российские государственные стандарты ГОСТ декларируют безопасность лакокрасочных материалов, например запрещено использовать метанол и тяжелые металлы (ртуть, кадмий, мышьяк) в соответствии с ГОСТ 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

В ГОСТ 33290-2015 внесены требования по содержанию ЛОС (Летучие органические соединения) и санитарно-химические требования по миграции вредных веществ, определяемых в воздушной среде. Ограничения по содержанию ЛОС, вступающие в силу с 1.01.2020 года соответствуют требованиям Европейской Директивы 2004/42/EC.

НП «Экологический союз» - российский орган эко-сертификации проводит оценку экологической безопасности лакокрасочной продукции на основании требований, сравнимых с Европейскими требованиями. Нужно отметить, что каждая страна разрабатывает свои требования к экологической безопасности товаров и услуг, применительно к своему законодательству, уровню развития рынка ЛКМ.

В нашей стране есть организация под названием Ассоциация Качества Краски. Они в своих Стандартах безопасности опира.тся на Российские и международные законодательные акты, и Директивы, например, члены Ассоциации отказались от использования сырьевых компонентов, содержащих алкилфенолэтоксилат- токсичное вещество, запрещенное в Европе и загрязняющее водные ресурсы.

Соответственно, если вы видите на банке с краской вот такой знак, то это сигнал, что краска проверена на качество и безопасность.

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Методы тестирования

Для проверки качества материала чаще всего используются физико-механические методы измерения параметров качества, например: такие как вязкость, укрывистость, время высыхания, стойкость к мокрому истиранию, адгезия, стойкость на удар, эластичность.

Также могут использоваться химические (аналитические) методы определения состава лакокрасочных материалов, такие как хромато-масс спектроскопия, титриметрический метод.

Для определения срока службы покрытия используются ускоренные лабораторные и длительные натурные испытания. В лаборатории специальными приборами имитируются разные климатические условия. В натурных испытаниях материал тестируется в климате, аналогичном рекомендуемому, с оценкой изменения декоративных и защитных свойств покрытия.

КСТАТИ

Та же Ассоциация Качества Краски ведет плановую работу по созданию новых и улучшению существующих ГОСТов на методы тестирования лакокрасочной продукции с учетом международного опыта в отрасли. В 2015 году Ассоциация оплатила создание 2 -х ГОСТов на базе международных стандартов ИСО по определению паропроницаемости и водопоглощения для фасадных красок. В 2016 г Ассоциация участвовала в создании Стандарта Российского Знака Качества на лакокрасочную продукцию и определяла требования по качеству и степени локализации ЛКМ. В 2018-2019 гг Ассоциация планирует финансировать создание ГОСТ на Метод определения кроющей способности на базе ИСО 6504-3.