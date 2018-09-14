Игры с Nontrivial Club продолжаются

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-14T16:30:08+03:00

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20 сентября 2018 года незаурядные жители Северной столицы вновь встретятся после летних каникул и продолжат игру на миллион. До конца сезона осталось несколько игр, и вскоре определятся команды, которые примут участие в итоговом сражении и церемонии вручения премии «Золотые головы», проходящей в Санкт-Петербурге каждые два года. Напомним, что в этом году NONTRIVIAL CLUB вновь разыгрывает миллион, предоставленный Романом Василенко - меценатом и другом клуба, президентом холдинга Life is Good.

Первая игра осенне-зимнего сезона 2018 пройдет в ресторане «Здесь и Сейчас» на Итальянской, 2. Заявлена и тема игры – Швейцария. Страна, где образование бесплатное даже для иностранцев, а дети начинают ходить в школу с 4-х лет, где нет бездомных кошек и собак, а вместо номеров квартир на табличках пишут имена жильцов, - одна из самых нетривиальных на нашей планете. Здесь находятся знаменитые швейцарские банки и говорят на четырех языках, это родина Якоба Бернулли и Жана Кальвина. Об этой стране многие давно и много мечтают, пишут и молчат.

Мы будем говорить и спорить о Швейцарии.

Среди гостей первой игры сезона известные члены NONTRIVIAL CLUB: Борис Смолкин, Аркадий Коваль, Геннадий Смирнов, Лариса Луста, игроки команды «Модное поло», «Эмпрана» и многие другие. Любители осмысленного досуга в любой момент могут присоединиться к этим звездным персонам и даже попасть в игровые команды.

Бессменные ведущие Александр Друзь и Андрей Максимков вместе с NONTRIVIAL CLUB и рестораном «ЗиС» подготовили для гостей отличный вечер. Будьте готовы к открытиям.

Наш девиз: Всегда!

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