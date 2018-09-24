Лидеры мирового джаза соберутся в Петербурге на форум-фест azz Across Borders 2018

24 Сент. 12:13 2018-10-03T16:14:23+03:00

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С 16 по 17 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет II Международный форум-фест Jazz Across Borders. В этом году мероприятие меняет основную площадку, приглашает новых знаковых спикеров и представляет расширенную программу.

- В прошлом году нам удалось провести невероятное событие! Первый форум-фест Jazz Across Borders в общей сложности посетило более 1000 человек из 32 стран мира. Крупные промоутеры, видные деятели джазовой индустрии, молодые музыканты, представители больших и маленьких фестивалей, наши учителя и ученики - все объединились ради общей цели: показать и доказать, что джазовое искусство в нашей стране развито, его любят и ценят, им дорожат, его хотят развивать и совершенствовать. Всего в рамках Форум-феста мы провели более 50 разноплановых мероприятий: лекции, круглые столы, дискуссии, семинары, мастер-классы, шоукейсы, гала-концерт и концертные программы в культовых джазовых клубах Санкт-Петербурга. Мы задали высокую планку и намерены повышать её из года в год, - народный артист России Игорь Бутман, президент форум-феста Jazz Across Borders.

Программа Jazz Across Borders состоит из пяти частей: JAB Conference (включает панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и встречи представителей индустрии), JAB Showcases (шоукейс-фестиваль, на котором джазовые исполнители могут выступить перед профессионалами музыкальной индустрии), JAB Clubnight (музыкальная программа в джазовых клубах Санкт-Петербурга), JAB Expo (выставка российской и зарубежной джазовой индустрии) и JAB Gala (гала-концерт с участием хэдлайнеров Форум-феста).

Основной упор в этом году будет сделан на JAB Conference. В программе запланированы обсуждения проблем, с которыми сталкиваются джазовые музыканты в начале карьеры: продвижение выступлений, выстраивание отношений с организаторами фестивалей, концертными залами и лейблами. Состоятся дискуссии, посвященные развитию музыкального образования и популяризации джаза среди молодой аудитории. Профессионалы джазовой индустрии проведут мастер-классы по исполнительскому мастерству, представители бизнеса — публичный питчинг джазовых проектов.

В работе JAB примут участие ведущие продюсеры из разных стран мира, программные директора фестивалей и клубов, промоутеры, представители звукозаписывающих компаний. Почетными гостями Форум-феста станут лауреат премии «Грэмми» и программный директор Jazz at Lincoln Center Джейсон Олейн (США), программный директор Casa da Musica Foundation Фернандо Соуза (Португалия), программный директор Glasgow Jazz Festival Джил Роджер (Великобритания).

Главной площадкой JAB в этом году станет кинотеатр «Аврора». Гала-концерт Jazz Across Borders пройдет 17 ноября в Мариинском театре.

Участие в Форум-фесте будет платным. О продаже билетов на гала-концерт будет объявлено дополнительно.

О Форуме

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звёзд театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы Форума: Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

Форум развивается параллельно в трёх направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создаёт условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры.