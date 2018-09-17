Клиенты «МегаФона» победили в общем зачете Серии вечерних регат «Коммерсантъ»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-17T11:20:03+03:00

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На прошлой неделе в Яхт-клубе Санкт-Петербурга при поддержке «МегаФона» состоялись последние в этом сезоне соревнования в рамках Серии вечерних регат «Коммерсантъ». Оператор не только выступил генеральным партнером яхтенных гонок, но и пригласил клиентов поучаствовать в регатах.

Парусная регата «Коммерсантъ» состоит не менее чем из трех гонок. Экипажи яхт под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов проходят определенную дистанцию, стремясь финишировать раньше соперников. Всего при поддержке «МегаФона» в 2018 году прошло 12 регат - погода благоволила, давно в Петербурге не было такого теплого лета! Клиенты оператора не пропустили ни одной регаты, поэтому закономерно одержали победу в общем зачете.

В прошлый четверг еще до старта гонок всех гостей ждали приятные сюрпризы и подарки, а зарядиться энергией можно было под сеты от лучших диджеев Северной столицы. Хотя в начале не было ветра, участники проголосовали за выход на воду - и не зря, ветер разгулялся, так что в итоге удалось провести три гонки, после чего пришло время подводить итоги. В завершение состоялась церемония награждения - призеры последней регаты сезона получили ценные награды от «МегаФона» - и замечательный джазовый концерт резидентов бара The Hat.

- Мы рады, что «МегаФон» поддержал наш вид спорта, - рассказывает PR-директор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Алексей Жиров. - В этом году в регатах поучаствовало много корпоративных команд, и мы сделали все, чтобы соревнования проходили максимально комфортно - хорошие безопасные лодки, опытные шкиперы и, конечно, положительные эмоции, настрой на победу».

В свою очередь директор по развитию корпоративного бизнеса Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Юлия Сябитова отметила:

- Работа в телеком-отрасли в чем-то похожа на регату. Чтобы показать самые высокие скорости, нужны отличная «яхта» и крепкая команда. «МегаФон» – надежный партнер для бизнеса, поэтому наши корпоративные клиенты чувствуют себя уверенно и во время штиля, и при сильном ветре. Мы вышли на эту непростую дистанцию по созданию надежной телеком-инфраструктуры 25 лет назад, построили мощную сеть, независимые эксперты признают наш мобильный интернет самым быстрым в стране. Приятно осознавать, что «МегаФон» и клиенты демонстрируют полное единодушие и в работе, и во время таких замечательных мероприятий, как регата «Коммерсантъ». Спасибо организаторам за возможность еще раз ощутить силу нашей команды!