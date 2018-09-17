2018-09-17T16:52:30+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса

В мониторинге приняли участие 22 банка
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ вошел в число крупнейших банков, предлагающих наиболее выгодные тарифы на обслуживание компаний малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге (согласно рейтингу Business Banking Fees Monitoring 2018). Исследование было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков с наиболее выгодными тарифами сразу для трех категорий клиентов: фрилансер (компания, зарегистрированная в форме ИП), компания B2C (business-to-consumer, предоставление услуг физлицам) и розничный магазин.

В рамках исследования рассчитывалась минимальная стоимость первого года банковского обслуживания для пяти видов компаний сегмента малого бизнеса. Учитывалась тарифная политика банков в 3-м квартале 2018 года. В мониторинге приняли участие 22 банка.

Business Banking Fees Monitoring 2018 - мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса. В рамках исследование фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке. Подробнее о рейтинге можно узнать здесь.

*Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства известного бизнесмена Бадри Шингелии
В Петербурге закрыли притон с азиатками
В Петербурге умер писатель Владимир Данихнов
В Петербурге прокуратура занялась учительницей, называвшей детей убогими
50-метровый участок Ждановской набережной будут ремонтировать больше года
Следственный комитет завел дело против иностранки, пнувшей в живот полицейского в Пулково
У станции метро «Балтийская» построят второй выход
Состоялись матчи первого круга квалификации St. Petersburg Open 2018
Полиция изъяла у тосненских «наркобаронов» 16 килограммов метадона
Электрощит в центре Петербурга от расклейщиков объявлений защищает нарисованный кузнец
В петербургском метрополитене прокомментировали «падучесть» плитки на «Беговой»
В ночном пожаре под Петербургом погибли пенсионерка и ее сын
Появилось видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин
Шнуров подтвердил: «Ленинград» выступит на «Зенит-Арене» в октябре
Неизвестные хулиганы пробили голову молодой петербурженке
Режиссер Паоло Соррентино представил в Петербурге свой новый фильм
На новой станции метро «Беговая» отвалилась облицовка
Над Девяткино и Московским районом Петербурга прошел град
На фестиваль света в Петербурге потратят 39 миллионов рублей
Соррентино покажет второй сезон "Молодого папы" в следующем году
"Не подпишусь": власти Петербурга сняли банер художника с канала Грибоедова