Расставшаяся с "Ленинградом" и Сергеем Шнуровым Алиса Вокс заговорила о беременности

17 Сент. 23:38 2018-09-17T23:39:52+03:00

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Бывшая солистка популярной не только в Петербурге, но и далеко за его пределами группы "Ленинград" Алиса Вокс каждый день показывает своим "инста"-подписчикам себя во всей красе: стройные ножки, подтянутая фигура, очаровательная улыбка.

А тут вдруг певица заговорила о беременности. Мол, не любит она все те просторечные эпитеты, коими обычно называют этот девятимесячный процесс. Страшно не любит.

Все эти "в интересном положении", "потянуло на солененькое", "ждем прибавления", "пошли за маленьким", "запузярилась", "заделал ребенка" ну просто выводят Алису из себя.

- И самое мое любимое - заправил в печку пирожок. Такое чувство, что слово "беременность" еще не изобрели! Или, может, оно запрещено?? В чем проблема?! - возмущается Алиса в "Инстаграме".

А после беременности певица переключилась на "титюлечки".

- Это что вообще за зверь такой - титюлечка? У меня лично ассоциации с чем-то висячим и слегка позвякивающим. Почему не сказать "грудь"? Чудесные аллегории "пиструньчик" и "перчик" - в ту же коллекцию, - пишет Вокс.

Исходя из этих тенденций, певица предлагает вообще все слова, описывающие органы и биологические процессы в теле человека, произносить исключительно с уменьшительно-ласкательными суффиксами, ну или эзоповым языком.

- Вместо "насморка" будет "потянуло на салфеточки" или "ждем зелененьких". Вместо "рука" будет "пальчаточка" или "пиструняхватик", - продолжает словоблудить Алиса.

Она даже пообещала тому подписчику, который сочинит самый изобретательный комментарий, щедрый подарок - много лайков на свои фото. Ну а если словотворчество подписчика Алису ну очень удивит, то она готова даже оставить комментарий на его странице. Лично! Подарок так подарок!

Правда, пока в комментариях было больше не ответов на призыв певицы, а вопросов - не беременна ли та.

- Нет, я не беременна, не подстриглась, и с грудью у меня все нормально, - заверила бывшая солистка "Ленинграда".

Но некоторые подписчики все же засомневались.