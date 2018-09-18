2018-09-18T13:39:55+03:00
Общество

TUC PASS – твой билет в мир развлечений!

Чтобы получить ударный заряд позитива нужно всего лишь сделать классное фото с друзьями
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TUC PASS – новый городской сервис, цель которого – привнести как можно больше классных моментов в твою жизнь!TUC PASS – новый городской сервис, цель которого – привнести как можно больше классных моментов в твою жизнь!
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В сентябре 2018 года хрустающий крекер TUC запускает беспрецедентный проект, участники которого смогут посетить культовые развлекательные площадки Москвы и Санкт-Петербурга. Все, что для этого нужно – фото с друзьями и жажда веселья!

Тебе и твоим друзьям не сидится на месте, и вы всегда в поиске новых эмоций и приключений? Значит, TUC – однозначно для вас! В этом году бренд запустил целых две удивительные новинки с натуральными ингредиентами – TUC Спелый Томат и Ароматные Травы и TUC Зеленый лук, Семена Мака и Льна, и в честь запуска дает возможность устроить новинкам настоящий тест-драйв и попробовать их в самых классных и необычных местах! Поэтому, если ты и твои друзья устали от монотонных прогулок по городу, который знаете, как свои пять пальцев, или домашних посиделок, вам срочно нужен TUC PASS!

TUC PASS – новый городской сервис, цель которого – привнести как можно больше классных моментов в твою жизнь! Все еще думаешь, что крекер не сделает твои планы с друзьями по-настоящему захватывающими? Как бы ни так, ведь TUC – тот еще крекер! С TUC PASS вы сможете с легкостью попасть на лучшие развлекательные площадки Москвы и Санкт-Петербурга и получить ударный заряд позитива!

Как это работает?

- Сделайте классное фото с друзьями и новыми вкусами – TUC Спелый томат и ароматные травы и TUC Зеленый лук, семена мака и льна

- Расскажите, как вы любите веселиться

- Выложите фото в Instagram с хэштегами #TUCPASS #ТОТЕЩЕКРЕКЕР

- И получите подарочные сертификаты в мир самых крутых развлечений.

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