Добавить звука: оркестр «Таврический» озвучит немое кино
«Человек с киноаппаратом» – это фильм, представляющий собой опыт кино-передачи видимых явлений. Кинокартину не сопровождают привычные для кинолюбителей сценарий, тексты или игра актеров. Ее цель – создание подлинно международного абсолютного языка кино. Бессюжетный немой экспериментальный фильм советского режиссера Дзиги Вертова вышел на экраны в 1929, а в 2014 году был назван лучшим документальным фильмом всех времен по версии британского журнала Sight & Sound.
Премьерное исполнение киношоу состоялось в 2017 году на открытии XXVII Международного кинофестиваля «Послание к человеку» – на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Тогда его услышали более 50 тысяч петербуржцев и гостей города.
Музыку, которая поможет зрителям лучше прочувствовать фильм, написал композитор и пианист, народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков. Автор саундтреков к фильмам «Франкофония» режиссера Александра Сокурова (две премии на Венецианском кинофестивале в 2015 году), «Огни большой деревни» режиссера Ильи Учителя (две премии на кинофестивале «Кинотавр» в 2016 году) и др. В качестве композитора и исполнителя собственных сочинений выступал на лучших площадках Санкт-Петербурга и Москвы, имеет сертификаты признания министерства Калифорнии и Конгресса США за цикл концертов в Сакраменто и Раунд топе. Выпустил два альбома инструментальной музыки: «Without words» и «Solo, Duo, Quintetto».
23 сентября на самом большом 2D киноэкране в Петербурге пройдет показ отреставрированной кинокартины «Человек с киноаппаратом»
Саундтрек исполнит коллектив виртуозов Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический», который состоит из лауреатов российских и международных конкурсов. Средний возраст музыкантов – 23–24 года, это самый молодой профессиональный коллектив России.
Оркестр выступает с 2009 года, постоянно участвует в фестивалях в России и за рубежом, дает более 100 концертов в год, продвигая произведения российского и мирового музыкального наследия. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков.
Начало концерта: 19:30
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Место проведения: ЭКСПОФОРУМ