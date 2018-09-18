Добавить звука: оркестр «Таврический» озвучит немое кино

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-18T14:02:09+03:00

23 сентября на самом большом 2D киноэкране в Петербурге пройдет показ отреставрированной кинокартины «Человек с киноаппаратом», признанной лучшим документальным фильмом по версии британского журнала Sight & Sound

Изменить размер текста: A A

«Человек с киноаппаратом» – это фильм, представляющий собой опыт кино-передачи видимых явлений. Кинокартину не сопровождают привычные для кинолюбителей сценарий, тексты или игра актеров. Ее цель – создание подлинно международного абсолютного языка кино. Бессюжетный немой экспериментальный фильм советского режиссера Дзиги Вертова вышел на экраны в 1929, а в 2014 году был назван лучшим документальным фильмом всех времен по версии британского журнала Sight & Sound.

Премьерное исполнение киношоу состоялось в 2017 году на открытии XXVII Международного кинофестиваля «Послание к человеку» – на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Тогда его услышали более 50 тысяч петербуржцев и гостей города.

Музыку, которая поможет зрителям лучше прочувствовать фильм, написал композитор и пианист, народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков. Автор саундтреков к фильмам «Франкофония» режиссера Александра Сокурова (две премии на Венецианском кинофестивале в 2015 году), «Огни большой деревни» режиссера Ильи Учителя (две премии на кинофестивале «Кинотавр» в 2016 году) и др. В качестве композитора и исполнителя собственных сочинений выступал на лучших площадках Санкт-Петербурга и Москвы, имеет сертификаты признания министерства Калифорнии и Конгресса США за цикл концертов в Сакраменто и Раунд топе. Выпустил два альбома инструментальной музыки: «Without words» и «Solo, Duo, Quintetto».

23 сентября на самом большом 2D киноэкране в Петербурге пройдет показ отреставрированной кинокартины «Человек с киноаппаратом»

Саундтрек исполнит коллектив виртуозов Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический», который состоит из лауреатов российских и международных конкурсов. Средний возраст музыкантов – 23–24 года, это самый молодой профессиональный коллектив России.

Оркестр выступает с 2009 года, постоянно участвует в фестивалях в России и за рубежом, дает более 100 концертов в год, продвигая произведения российского и мирового музыкального наследия. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков.

Начало концерта: 19:30

Билеты на сайте

Место проведения: ЭКСПОФОРУМ