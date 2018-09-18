Победители квалификации St. Petersburg Open 2018

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-18T14:30:07+03:00

XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2018 проходит на стадионе «СИБУР АРЕНА» в Санкт-Петербурге с 16 по 23 сентября

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Стали известны имена теннисистов, прошедших квалификацию St. Petersburg Open 2018, который с 16 по 23 сентября проходит на Сибур-Арене.

Как сообщает пресс-служба турнира, первым пробился в «основу» итальянец Люка Ванни. В стартовом матче 17 сентября он оказался сильнее россиянина Романа Сафиуллина – 6/4, 6/4. Матч продолжался 1 час 14 минут. Ванни реализовал два брейк-пойнта из шести, тогда как Сафиуллин упустил четыре возможности сделать брейк. В первом матче основной сетки итальянец сразится с Роберто Баутиста-Агутом из Испании.

Австриец Лукас Мидлер оказался сильнее белоруса Владимира Игнатика в двух сетах (7/5, 6/2), которые продолжались 1 час 46 минут. Мидлер реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и проиграл лишь один гейм на своей подаче. За выход во второй круг Мидлер поспорит с чемпионом питерского турнира прошлого года Дамиром Джумхуром.

В белорусско-русском противостоянии между Ильей Ивашко, вторым сеяным квалифая, и уроженцем Гатчины Евгением Тюрневым, получившим специальное приглашение от организаторов в отборочный турнир соревнований, завязалась нешуточная борьба, завершившаяся тай-брейками в обоих сетах 7/6(4), 7/6(3), которые сложились в пользу минчанина.

- Я был физически готов лучше, но этот матч сложился не очень удачно для меня, мне кажется, что проблемы в голове, – прокомментировал Евгений свое поражение корреспонденту пресс-службы турнира.

В основной сетке Ивашко сразится с Гвидо Пельей из Аргентины.

За последнее место в основной сетке XXIII Международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2018 развернулась серьезная баталия на первом игровом корте, там выясняли отношения бельгиец Рубен Бемельманс, посеянный под третьим номером, и испанец Адриан Менендес-Масейрас, пятая ракетка ракетка квалифая. После двух с лишним часов борьбы победу одержал 126-й номер рейтинга АТР из Марбельи – 4/6, 6/2, 6/3. Испанец чуть точнее действовал на подаче (66% - 64 %) и приёме (36 % - 34 %). В стартовом раунде основной сеткиSt. Petersburg Open 2018 Адриану будет противостоять канадец Денис Шаповалов.