2018-09-18T15:48:37+03:00
Происшествия

Проверка слуха: Финляндия хочет отгородиться забором от России из-за кабанов

В Ленинградской области у диких животных обнаружили африканскую чуму [фото, аудио]
Алена ЧИЧИГИНА
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Проверка слуха: Финляндия хочет отгородиться забором от России из-за кабанов? ФОТО: Управление ветеринарии Ленинградской областиПроверка слуха: Финляндия хочет отгородиться забором от России из-за кабанов? ФОТО: Управление ветеринарии Ленинградской области
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Неужели из-за кабанов может разразиться международный скандал? Институт природных ресурсов Финляндии задумался о строительстве забора между нашими странами, чтобы помешать диким животным перебегать границу. К такой идее пришли ученые из-за того, что в Ленинградской области зафиксированы случаи заражения африканской чумой свиней. Уточним, для человека эта зараза не страшна, она опасна для животных. Кабаны неожиданно умирают, а употреблять в пищу их мясо не рекомендовано - это чревато распространением инфекции и ставит под угрозу фермерские хозяйства со свиньями в радиусе нескольких километров вокруг. Очевидно, этого и боятся финны.

Однако эти сообщения о заборе между нами и Финляндией вызвали сомнения у российских специалистов.

- Очень странно, впервые об этом слышим, - заявили в управлении ветеринарии Ленинградской области. – Наоборот, мы объединяемся в борьбе с этой инфекцией. Уже на следующей неделе, 27 сентября намечены первые совместные учения под Всеволжском. Уточню, что это меры профилактики, так сказать, обмен знаниями, в случае чего. Вообще в Финляндии, а также в Выборгских и Приозерских лесах кабанов нет. Во-первых, потому что они теплолюбивые животные, обитают гораздо южнее. Во-вторых, там нет для них кормовой базы: желуди и любимые растения кабанов в Финляндии не растут. Так что если какие-то особи и появляются на той территории, то совершенно случайно.

Недавно прошли совместные учения служб Ленинградской и Псковской области по ликвидации последствий африканской чумы свиней

Недавно прошли совместные учения служб Ленинградской и Псковской области по ликвидации последствий африканской чумы свиней

А теперь о том, откуда взялась чума в наших краях. Еще 10 июня на границе с Псковской области охотоведы во время очередного подсчета численности животных нашли в лесу мертвого кабана. По всем правилам, как и положено, провели тест. Результат оказался положительным. И вот тут началось: службы в срочном порядке объявили карантин, причем не только в Волосовском районе, где нашли останки, но и в трех соседних - Кингисеппском, Лужском и Сланцевском. С этого времени целенаправленно проверяли леса в Ленобласти, под дополнительный контроль взяли и тех животных, которых добывали охотники.

- Цифры такие: всего с 22 июня, со времени объявления карантина губернатором Ленинградской области, добыто 339 животных и обнаружено 89 останков павших кабанов, - добавили специалисты. - У всех взяли пробы биоматериала и в 32-х случаях результаты оказались положительными. Последний случай был 12 сентября: в лесу рядом с деревней Старые Смолеговицы Волосовского района местные жители нашли трех мертвых кабанов, которых сразил вирус.

К слову, как сказали ветеринары, в Ленобласть кабаны пришли из Эстонии через Псков и Новгород. Просто потому что им там тесно. Для сравнения, в наших лесах насчитывается примерно 5 тысяч кабанов, а в Эстонии, которая в разы меньше по территории, 56 тысяч.

Каратин продолжается. Сейчас в четырех районах работают специалисты: первым делом сжигают саму тушу, траву и деревья вокруг в радиусе 2 метров, затем все обрабатывают хлоркой.

Проверка слуха: Финляндия хочет отгородиться забором от России из-за кабанов?

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