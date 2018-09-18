2018-09-18T16:57:24+03:00
Общество

В Петербурге кондуктор высадила школьника, который не смог подтвердить свою личность

Подросток забыл дома паспорт и ученический билет
Елена БЕЗГОДОВА
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Данил оплатил проезд, но кондуктор все равно высадила парня из атобусаДанил оплатил проезд, но кондуктор все равно высадила парня из атобусаФото: Соцсети
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Ученический билет, паспорт, проездной…. 15-летний Данил Сердюк теперь точно будет перепроверять свой рюкзак перед выходом из дома. А все из-за неприятной ситуации в автобусе – школьника поздним вечером высадили из общественного транспорта. И все потому что парень не смог подтвердить свою личность.

История с Данилой произошла еще 6 сентября: мальчик в 9 вечера возвращался с тренировки по легкой атлетике. Позвонил маме, сказал, что сядет на 326 автобус в Колпино и уже через 40 минут приедет домой, в Купчино. В салоне школьник «пробил» свой проездной. Но кондуктор потребовала показать ученический билет. Или паспорт, чтобы проверить, кто перед ней.

- Данил, как назло, забыл его дома, - вздыхает мама мальчика Марина. – Он у него всегда с собой, а в этот раз выложил. Денег, 40 рублей, чтобы оплатить проезд по взрослому тарифу, у него с собой тоже не оказалось – потратил на воду и сникерс.

Кондуктор высадила подростка из автобуса в 9 вечера Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Кондуктор высадила подростка из автобуса в 9 вечераФото: Елена ВАХРУШЕВА

Кондуктор пошла на принцип – не можешь подтвердить, что ты школьник – иди на выход! Данил спорить с женщиной не стал и вышел на ближайшей остановке.

- Как можно не поверить, что он школьник? Худенький, рост 165 см, лицо детское – визуально видно, что перед тобой подросток, а не взрослый, - сетует Марина Сердюк.

Парень добрался до дома на следующем маршруте. А Марина вышла встречать автобус с тем самым кондуктором, которая высадила парнишку из салона. Диалога не вышло – кондуктор была уверена, что поступила правильно и согласно инструкции.

Марина Сердюк уже обратилась с жалобой и к перевозчику, и к уполномоченному по правам ребенка. Женщине ответили, что ситуацию без внимания не оставят, а кондуктор, скорее всего, будет уволена.

ОФИЦИАЛЬНО

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»:

Согласно Правилам пользования наземным пассажирским транспортом пассажир, который не может подтвердить свое право на льготный проезд, считается безбилетным. Поскольку кондуктор несет ответственность за провоз безбилетных пассажиров, он вправе предложить пассажиру оплатить проезд либо покинуть автобус. Поэтому формально в действиях кондуктора нарушений нет.

Однако, «Пассажиравтотранс», со своей стороны, проведет не только проверку инцидента на маршруте № 326, но и работу с персоналом для того, чтобы в исключительных случаях не допустить ситуаций, когда, покинув транспорт, несовершеннолетний окажется в опасности.

Хотелось бы также отметить , что для недопущения спорных ситуаций родители несовершеннолетнего обязаны контролировать наличие у ребенка действительного проездного билета либо денег на случай его утери, поскольку несут за ребенка ответственность.

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