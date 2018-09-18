Патрушев потребовал решить проблему полигона «Красный Бор» под Петербургом

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-18T14:55:43+03:00

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Полигон «Красный Бор» под Петербургом не раз попадал в поле зрения экологов. Не отрицают проблему с хранилищем токсичных промышленных отходов и представители власти. Из-за 100-процентного заполнения с 2014 года свалка не принимает новые грузы, и занимается лишь сохранением однако это не означает, что ситуация нормализовалась. Теперь разобраться с вопросами экологической безопасности потребовал глава Совбеза России Николай Патрушев.

- На рабочей встрече в Нарьян-Маре, прошедшей с участием полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Беглова, был поднят вопрос обеспечения экологической безопасности в Северо-Западном федеральном округе, - сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Патрушев отметил, что практика заваливать полигоны отходами до критической отметки, несет серьезную угрозу для экологии. И тут нельзя не вспомнить полигон «Красный Бор», на котором скопились огромные запасы токсичных материалов .

- Критическая экологическая ситуация сложилась на «Красном Бору», - приводит слова Патрушева «Интерфакс».

Более 2 миллионов тонн химикатов, реактивов и прочего промышленного мусора ждут своей очереди на переработку, а в это время отрава проникает в землю, уходя в грунтовые воды, попадая в ручьи и реки Ленинградской области.

Несмотря на то, что необходимость действий признают все, власти Петербурга до сих пор не приняли программу переработки отходов полигона. Теперь к вопросу предложено присоединиться и Минприроды России. С тем, что вопрос «Красного Бора» федеральный, согласен и руководитель Санкт-Петербургского отделения экологической организации «Зелёный крест - Северо-Запад» Юрий Шевчук.

- Перекладывать решение только на город – это не совсем правильно. Предприятия, с которых свозили отходы на полигон, были в основном оборонные, работали на всю страну, поэтому и заниматься проблемой надо на уровне государства, - уверен эксперт.

Сейчас, по мнению Юрия Шевчука, необходимо выбрать правильный метод утилизации, построить завод и избавить Ленинградскую область от опасного объекта. При этом, по самым оптимистичным оценкам, в запасе есть максимум лет 10-15, а потом стены емкостей полигона начнут пропускать ядовитую жидкость в почву.

- Самым оптимальным методом является литификация, когда отходы превращаются в камень. Такие опыты на «Красном Бору» успешно проводились, - отметил эколог.

Остается надеяться, что в ближайшее время проблема рекультивации полигона будет решена, но и тогда для нового мусора придется строить другое место складирования. А пока токсичные отходы из города вывозят в другие регионы.