Восточный экономический форум: «Что? Где? Когда?»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-18T17:11:09+03:00

Знаменитая игра «Что? Где? Когда?» стала, по мнению ее участников, одним из самых нетривиальных мероприятий в рамках культурной программы ВЭФ-2018

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Четвертый Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года, принял более шести тысяч гостей. Самые представительные делегации по количеству и составу участников прибыли из КНР (1096 человек), Японии (570 человек), Республики Корея (335 человек), а также Монголии, США и Великобритании.

Лейтмотивом Форума в этом году стала тема «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Тема сохранения и преумножения человеческого капитала, мотивации на создание и продвижение инновационных проектов в регионах Дальнего Востока и Сибири многократно звучала на панельных сессиях и круглых столах. Стала она и темой знаменитой игры «Что? Где? Когда», впервые организованной в рамках культурной программы ВЭФ.

Фото предоставлены Фондом Росконгресс и ТАСС

Интеллектуальный проект под названием «Золотые головы мира» собрал на вечернее мероприятие 12 сентября 2018 года участников ВЭФ - предпринимателей и бизнесменов, чиновников, актеров и журналистов.

Александра Григоренко – автор идеи и руководитель NONTRIVIAL CLUB, организатора проекта, прокомментировала это событие: «Наш клуб был основан при участии признанного интеллектуала современности, магистра игры Александра Друзя, в Санкт-Петербурге, – городе, где умным быть модно. И сегодня впервые проект дополнил культурную программу Восточного экономического форума. Для нас это символическое событие, думаю, оно органично вписывается и в программу Форума. Участники ВЭФ, обсудив вопросы государственной важности, возвращаются к ним в другом формате – во время увлекательной интеллектуальной игры. Мы надеемся, что наши гости получили самые яркие впечатления!».

На фото Александра Григоренко и Андрей Максимков

Специально для проекта свои видео-вопросы записали «золотые головы» современности: Александр Друзь, Юрий Башмет, Николай Валуев, Евгений Гришковец, Сергей Степашин, Алёна Бабенко, – люди, достижения которых в разных областях внесли драгоценный вклад в копилку человечества. Прозвучали и вопросы о достижениях гениев прошлых столетий.

Ведущими нетривиального проекта стали Михаил Скипский, знаток клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель награды «Хрустальная сова», и Андрей Максимков – известный российский актер и сценарист.

Фото предоставлены Фондом Росконгресс и ТАСС

Уникальный по содержанию проект дополнила музыкальная программа популярного джазового коллектива Приморья.

Чемпионский титул получила сборная команда под названием «Мы в домике», в состав которой вошли гости из Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Владивостока.

Участники проекта на один вечер погрузились в атмосферу знаменитой телевизионной игры и получили настоящую тренировку для интеллекта.

Игра «Что? Где? Когда?» стала завершающим громким аккордом второго дня ВЭФ-2018.

Информация для СМИ: press@nontrivial.ru