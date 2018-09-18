Банк УРАЛСИБ запустил Большую игру с призовым фондом 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-18T17:16:15+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам принять участие в Большой игре, приуроченной к 30-летнему юбилею Банка. Призовой фонд игры составляет 1 миллион рублей.

Принять участие в игре могут клиенты Банка – держатели дебетовой или кредитной карты УРАЛСИБ любой категории.

Для того чтобы принять участие в игре, необходимо не позже 23 сентября 2018 года зарегистрироваться в Большой игре на сайте Банка.

После этого участники будут получать на номер мобильного телефона, указанный при регистрации, смс-сообщения с заданиями, которые необходимо выполнить за определенный период времени.

В финале игры ключевым условием будет скорость выполнения задания. Участник, первым выполнивший финальное задание, станет победителем игры и получит суперприз 300 тысяч рублей. Следующие 10 участников займут 2 место и получат по 30 тысяч рублей каждый. Остальные участники разделят между собой призовой фонд в размере 400 тысяч рублей.

Старт Большой игры запланирован на 25 сентября 2018 года. Последнее задание участники выполнят до 30 сентября 2018 года включительно. Подведение итогов и выплаты денежных призов состоятся до 31 октября 2018 года.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 460 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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