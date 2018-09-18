Под Петербургом женщина на "Шкоде" влетела в остановку с людьми: есть пострадавшие
Говорят, поспешишь - людей насмешишь. Но если речь идет о торопыгах за рулем, тут уж не до смеха.
Во вторник 18 сентября вечером 39-летняя дама за рулем "Шкоды" ехала по автодороге Торфяное - Коргузи. Куда-то очень спешила. Автомобилистка, как заправский гонщик, обгоняла одну машину за другой. И при очередном перестроении зацепила такси. В результате "Шкоду" развернуло и отбросило прямо в автобусную остановку, на которой стояли люди.
По словам очевидцев, сильно пострадали двое. Мужчина оказался прямо на пути у "Шкоды", и ударом машины его отбросило на пару метров. Женщину сильно прижало. Металлические стены остановки стали похожи на помятую консервную банку.
По факту аварии проводится проверка. Фото: Александр Коваленко
Подписчики в группе "Авто Гатчина" ВКонтакте начали предполагать, что автомобилистка просто недавно за рулем, вот и не справилась с управлением.
- Женщина не без опыта! Она пьяная в щи! Только что при мне ее увозили, - ответила всем Юлия Павлова, которой "посчастливилось" оказаться на месте ДТП.
Согласно предварительным данным УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 58-летняя женщина и 57-летний мужчина с остановки получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.