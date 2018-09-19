Номинанты Grammy и премии World music соберутся в Петербурге в ноябре на «Фолк-оскар - 2018»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-19T15:24:18+03:00

Международный этно-фьюжн марафон «Национальная коллекция» пройдет в капелле и в большом зале филармонии с 12 по 15 ноября

Изменить размер текста: A A

Четыре дня Санкт-Петербург будет во власти морин хуура, кобыза, контрабас-балалайки и клезмерских мелодий. С 12 по 14 ноября в Капелле пройдет конкурс и фестиваль «Национальная коллекция», собирающий в рамках Санкт-Петербургского Культурного Форума представителей world music со всех концов страны и зарубежья. Организаторы составляют современную музыкальную карту мира и фактически устраивают трехдневный квест вместе с участниками конкурсной программы.

Завершится фестиваль 15 ноября гала-концертом в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича, где зал «взорвут» мощнее рокеров хедлайнеры мировой этники и джаза: Михаил Дзюдзе (контрабас-балалайка), Александр Цыганков (домра), Андрей Горбачев (балалайка), Дмитрий Илларионов (гитара), Аркадий Шилклопер (валторна), композитор Сергей Старостин.

«Фолк-Оскар» открывает окна в современную world music: маститые члены жюри знакомят любителей музыкальных редкостей с новичками, мастерски владеющими якутским варганом, кураем и горловым пением. В составе членов жюри композиторы, этнографы и исполнители с мировыми именами, многие из которых давно обосновались в Европе или перманентно гастролируют, и услышать их в России большая удача. «Национальная коллекция» составляет музыкальную карту мира и исследует фолк Якутии, Казахстана, Литвы, Монголии, России, Белоруссии, Башкирии, Татарстана, Хакассии и Молдавии. Но главное, обладателя Гран-при конкурса жюри выберет вместе со зрителями.

Откроется фестиваль премьерой альбома члена жюри конкурса и Заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе, в сопровождении Губернаторского камерного оркестра "Российская камерата". Михаил Дзюдзе -- виртуоз контрабас-балалайки, отметивший тридцатилетие творческой деятельности концертом с Игорем Бутманом, Нино Катамадзе и Даниилом Крамером. Музыкальные критики отмечают необычайную «органику сценического существования» Дзюдзе: он выразитель полной гаммы эмоций, от смешного до трагического, играющий на инстинктивном уровне, и единственный, кто впервые возвел контрабас-балалайку в статус сольного инструмента. В 1937 году его создал ленинградский мастер Иосиф Галинис: балалайка пережила блокаду и уцелела во время войны, и вот уже больше 25 лет постоянный спутник Дзюдзе.

Конкурс в Капелле пройдет в три этапа, запланирована большая образовательная программа – участники посетят мастер-классы выдающихся музыкантов, пройдут конференции, круглые столы. Зрители во время фестиваля-квеста услышат клезмерские мелодии (солист ансамбля «Добраночь» Илья Гиндин и скрипач Андрес Мустонен). Оркестр национальных инструментов «Терема» с дирижером Андреем Долговым и Георгием Нефедовым (балалайка) вновь будут исследовать границы этно-жанра: в их выступлениях часто сочетаются джазовые эксперименты с исполнением материала из детских мультфильмов. Молодежный оркестр три года назад организовал Михаил Дзюдзе, и теперь музыканты постоянные участники культурной программы Петербургского международного экономического форума и Международного банковского конгресса, знакомят публику с музыкой двадцати национальностей Российской Федерации. Литовская группа Subtilu-Z тоже идет по пути кроссовер и играет на аккордеонах аллюзии на темы музыки U2, Coldplay и The White Stripes.

Главным аккордом конкурса станет гала-концерт «Национальная коллекция» 15 ноября в Большом зале филармонии, где можно будет услышать Александра Цыганкова (домра), Андрея Горбачева (балалайка), недавно исполнявшего на балалайке джаз вместе с Денисом Мацуевым, гитариста, обладателя гран-при крупнейшего конкурса классической гитары «Guitar Foundation of America» и номинанта премии Grammy Дмитрия Илларионова. Номинант премии World Music от BBC композитор Сергей Старостин и Аркадий Шилклопер (валторна) представят программу «Русский Бах».

- Это будет не просто конкурс фольклорной или народной музыки и даже музыки-кроссовер, -- комментирует музыкальный продюсер фестиваля Инга Кутянская. - Но состязание современных музыкантов и современной музыки. Последний, третий тур конкурса будет посвящен именно той музыке, которая создана для народных инструментов в конце XX и в начале XXI века.

Программа

II тур Конкурса «Национальная коллекция» 12-13 ноября 11.00

Концертный зал «Яани Кирик», ул. Декабристов, 54, л.А

III тур Конкурса «Национальная коллекция» 14 ноября 10.00

Большой зал Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Набережная реки Мойки, д. 20

Открытие Конкурса «Национальная коллекция» 12 ноября 19.00

Большой зал Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Набережная реки Мойки, д. 20

Концерт клезмерской музыки Klezmerhautecouture 14 ноября 19.00

Концертный зал «Яани Кирик», ул. Декабристов, 54, л.А

Концерт оркестра национальных инструментов «ТеремА» 13 ноября 19.00

Концертный зал «Яани Кирик», ул. Декабристов, 54, л.А

Гала концерт «Национальная коллекция» 15 ноября 20.00

Большой зал филармонии имени Д.Д. Шостаковича, ул. Михайловская, 2,