Новое шоу Феликса Михайлова Timeless в «Ленинград Центре» 20-22 сентября 2018 года

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-19T15:55:44+03:00

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Премьера масштабной постановки «Timeless» на Большой сцене продолжит поиск труппой театра новых решений в жанре «сценического коллажа» и продемонстрирует еще более впечатляющие грани возможностей артистов и технического оснащения площадки. Цитаты великих людей и классиков, посвящённые мужчине, женщине, любви и страсти, стали вдохновением для постановки. Страстные изречения Шекспира или мрачный юмор Альфреда Хичкока нашли свое отражение в костюмах, визуальных решениях и музыкальном оформлении шоу.

Зрительный зал пересекает настоящая железная дорога, а действие на сцене увлекает зрителя в мистическую атмосферу вечного столкновения женского и мужского начал. Невиданный аттракцион пороков и добродетелей разворачивается на территории сюрреалистичного парка развлечений, в котором встречаются и переживают различные любовные события герои шоу. История каждого из них должна проживаться до тех пор, пока один из участников не произнесет извечное, но всегда такое заветное «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»!

Постановка, характеризующаяcя более как «театральный аттракцион», создается из множества отточенных деталей, соединенных вместе в эмоциональный калейдоскоп из историй человеческой любви. Музыка к спектаклю создана музыкантами «Ленинград Центра»: Алексеем Носовым и Евгением Соколовским. Авторским дебютом новое шоу стало для Ксаны Сергеенко, Ивана Васильева и Дмитрия Голованова, написавшего музыкальные композиции и песни к шоу «Timеless». Но первое, что отметит зритель, вошедший в зал, – декорации: мертвые петли американских горок, исполинские готические ворота, украшенные лепниной, или напротив практически живой и максимально реалистичный розовый слон, вышагивающий через сцену, - наполняют эмоциями и словно на качелях меняют настроение и атмосферу спектакля.

Большая часть декораций разработана и изготовлена руками технической службы театра. Для создания некоторых объектов были привлечены дополнительные специалисты, сотрудничающие с крупнейшими театрами России и уже хорошо знакомые технической команде «Ленинград Центра». Так, Тимур Мустафин - скульптор-кукольник - собрал для театра невероятных размеров кукольную голову, которая оживает в одном из номеров. А братья скульпторы Урал и Артур Гильмановы, создавшие жар-птицу, которая покорила весь мир на церемонии открытия чемпионата мира FIFA и кинетических лошадей для шоу «Фавориты луны», изготовили для шоу «Timeless» фигуры слона и слоненка, практически в натуральную величину.

В постановке задействована вся труппа театра, куда входят талантливые артисты, музыканты, цирковые исполнители и вокалисты. Для нескольких номеров были привлечены хореографы, известные по сотрудничеству с телешоу и крупным международным проектам: Александр Тронов, Дельцова Анна, Анастасия Юрасова и Прихудайлова Ольга — восстребованные профессионалы и представители различных танцевальных направлений. Из приглашенных артистов можно выделить Азамата Алданбаева, покорившего международные цирковые соревнования своими номерами в области ручного эквилибра, а также Александру Савину, цирковую артистку, с успехом выступающую на престижных зарубежных сценах. Александра Савина принимала участие в одном из шоу Cirque du Solei вместе с артистом «Ленинград Центра» Алексеем Ишмаевым. Они продемонстрировали совместный номер для шоу “One night for one drop” в Лас Вегасе, после чего Александра получила приглашение принять участие в шоу «Timeless». Не только цирковых артистов привлекли к новой постановке, но и чемпионов мира по аргентинскому танго - Дмитрия Васина и Сагдиану Хамзину, ранее уже сотрудничавших с «Ленинград Центром». Номер с их участием можно будет увидеть только на первых трех премьерных показах.

Но главное место во всей постановке занимают артисты самого «Ленинград Центра» - коллекция профессионалов и чемпионов во всех возможных театральных и цирковых областях, кропотливо собранная художественным руководителем и продолжающая пополняться исключительными и талантливыми людьми.

Шоу «TIMELESS» идет два часа с антрактом 30 минут.

Возрастная категория 18+