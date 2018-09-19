Нашлись родители готовые удочерить девочку, которую молодая омичка продала учительнице из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 20:41 2018-09-19T20:48:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Тема №1 на этой неделе – история как из сериала: молодая мама из Омска продала своего новорожденного ребенка учительнице из Санкт-Петербурга. Малышку, завернутую в розовое одеяльце, передали из рук в руки прямо в аэропорту. Следователи выложили в интернет видео этого момента в воздушной гавани. Петербурженка с младенцем без особых проблем улетела в свой родной город.

Вообще вся эта история произошла еще летом. Свидетельство о рождении девочки было оформлено в Омске 19 июля на биологическую мать. Спустя несколько дней после появления на свет и состоялась передача. Однако все тайное становится явным. На след преступниц напали следователи и уже 4 июля нашли девочку и ее «вторую маму».

было установлено 4 июля.

Как удалось выяснить петербургскому Уполномоченному по правам ребенка, забравшая младенца семья зарегистрирована на территории Ленинградской области.

- Малышка помещена в один из домов ребенка Ленобласти, - сообщила Светлана Агапитова. - Уже есть кандидаты, готовые законным путем принять ребенка в свою семью.

Однако это долгая процедура. Пока идет следствие. На обеих женщин завели уголовное дело. Материалы передали в суд. Только если биологическую мать признают виновной и лишат родительских прав, тогда малышку передадут на удочерение.