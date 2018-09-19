«Классику на Дворцовой» в честь 315-летия Петербурга покажут на канале «Россия – Культура»

СЕГОДНЯ 15:16 2018-09-19T15:16:47+03:00

23 сентября в 21.40 в эфире телеканала «Россия – Культура» состоится показ телевизионной версии музыкального шоу «Классика на Дворцовой», состоявшегося 26 мая в честь 315-летия Санкт-Петербурга

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Масштабный open-air классического искусства на Дворцовой площади проводится по инициативе Правительства и при поддержке городского Комитета по культуре. Вот уже шесть лет в честь Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга «Классика на Дворцовой» дарит его жителям грандиозное музыкальное шоу с участием первых оперных солистов мира.

Превратившись в популярный культурный бренд, проект обрел собственную аудиторию в России и за рубежом. В этом сезоне праздник, организованный и проведенный Творческим брендом Dance Open, стал яркой музыкальной кодой Санкт-Петербургского международного экономического форума и собрал порядка 450 тысяч зрителей в ротации.

В программе концерта – шедевры Россини, Беллини, Доницетти, Бизе, Верди, Гуно, Штрауса, арии из знаменитых опер и оперетт, фрагменты легендарных мюзиклов и… невероятные эстрадные эксперименты. Телезрителей ждут исторические кадры: как зажигательную песню Доменико Модуньо, перепетую в самых разных стилях и практически на всех европейских языках, вместе с харизматичными солистами исполняла вся площадь.

Интрига шоу – дуэт звезд мировой оперной сцены Роберто Аланья и Александры Кужак. Он – выдающийся тенор современности, чье имя меломаны всего мира произносят в одном ряду с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и Лучано Паваротти. Она – обладательница неподражаемого лирического сопрано, польская «королева импровизации» с талантом драматической актрисы. «Классика на Дворцовой» стала их дебютным open-air в России.

Телезрители увидят также и блистательные выступления золотых голосов российской оперной школы: Венеры Гимадиевой, Алексея Маркова, Оксаны Волковой, Павла Колгатина, Алексея Тихомирова, Александра Трофимова. Дважды в проекте принимает участие лауреат премии BBC «Певица мира», сопрано Валентина Нафорница: те, кто постоянно смотрит шоу, помнят, как в 2015 году публика рукоплескала ее дуэту с неподражаемым Дмитрием Хворостовским.

Неизменная черта «Классики на Дворцовой» – живой звук. На сцене у Зимнего – один из лучших музыкальных коллективов России и Европы, Симфонический оркестр Михайловского театра под управлением маэстро Михаила Татарникова, а также Молодежный хор СоГласие под руководством Павла Теплова.

В танцевальной части шоу – слияние классики и пластического авангарда, изящная куртуазность и безудержная экспрессия, поиск канона в бунтарском и модные открытия в общепризнанном. Вячеслав Лопатин, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, балет Аллы Духовой TODES, артисты балета Театра имени Леонида Якобсона, действующие чемпионы мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ» – эти звездные имена и топовые хореографические бренды погрузят зрителей в атмосферу неповторимого праздника классического искусства.

Десятки концертных платьев за вечер, километры шелка, сотни килограммов хрусталя, зеркальные порталы и виртуальные пространства прямо на сцене – режиссерская идея превращения каждого номера в отдельный спектакль воплотилась в этом концерте как никогда зрелищно.

Благодаря высокотехнологичной сценографии, не только сцена, но даже оркестр, солисты и сам импровизированный зрительный зал оказались вовлечены в единое виртуальное пространство образов, зарисовок, пейзажей и интерьеров по мотивам вечных произведений мирового искусства.

Уникальный видеоконтент проекта впервые был создан при участии трех самостоятельных команд видеохудожников из Франции, Испании и Петербурга, известных петербуржцам по 3D-mapping спектаклям Фестиваля света в 2016 и 2017 годах.

Сотни тысяч фотографий и публикаций в социальных сетях от меломанов со всего мира – достаточно весомый аргумент, чтобы не пропустить телеверсию «Классики на Дворцовой». Смотрите уже в будущее воскресенье, 23 сентября, в 21.40.