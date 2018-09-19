В Петербурге пакет льгот для «предпенсионеров» планируют принять до конца сентября

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-19T14:39:40+03:00

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ЗакСобрание Северной столицы поддержало сохранение льгот для граждан предпенсионного возраста. На очередном заседании городского парламента в среду, 19 сентября, соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Речь идет о том, что все пенсионные льготы для достигших 55 лет женщин и 60 лет мужчин останутся в Петербурге прежними.

Напомним, что эта инициатива связана с предстоящими изменениями в пенсионном законодательстве страны. В том случае, если их примут, возраст выхода на заслуженный отдых у россиян увеличится. Для женщин он сдвинется с 55 до 63 лет, а для мужчин – с 60 до 65. Однако при этом социальная поддержка, которую дают пожилым петербуржцам за счет средств бюджета, не изменится. В Северной столице все льготы сохранятся с 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Это доступные и сегодня петербургским пенсионерам компенсации оплаты проезда в общественном транспорте города, а также на пригородном железнодорожном. Входят в социальную поддержку и коммунальные льготы. Например, бесплатная замена газовых плит, установка домашнего телефона, скидки на оплату услуг ЖКХ. Доступными останутся и налоговые льготы, среди них – на землю и транспорт.

Большая часть пенсионных льгот в нашей стране регулируется на региональном уровне. В Петербурге законопроект планируют рассмотреть во всех чтениях и принять уже до конца сентября.

– Поддержка людей старшего поколения, которые десятки лет жизни посвятили труду во благо нашего города, России, – наша священная обязанность. Законопроект направлен на то, чтобы они минимально ощутили на себе изменения пенсионного законодательства, единственным результатом которых должен стать существенный рост доходов пенсионеров, – отметил председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров.