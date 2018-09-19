2018-09-19T15:43:05+03:00
Досуг

Стас Пьеха станет специальным гостем на Октоберфесте 2018 в Санкт-Петербурге

С 28 сентября по 7 октября в «Альпенхаусе» пройдет самый веселый праздник года
Степан СТЕПАНОВ
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3 октября специальным гостем Альпенхауса станет харизматичный и талантливый артист Стас Пьеха.3 октября специальным гостем Альпенхауса станет харизматичный и талантливый артист Стас Пьеха.
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В течение десяти дней гостей ждёт круговорот веселья, танцев, песен и сюрпризов! Тонны пенного напитка, горы жареных цыплят, пузатых сосисок и сочных рулек.

3 октября специальным гостем Альпенхауса станет харизматичный и талантливый артист Стас Пьеха. Где бы ни выступал музыкант, неизменным остается одно – все его концерты проходят блестяще, на высоком профессиональном уровне. Красивый, бархатный баритона каждый раз рассказывает зрителю новую историю, открывает тайны человеческих взаимоотношений.

При покупке билета категории «входной» у вас есть возможность расположиться на танцполе или на любом свободном месте за столиками, предназначенными для свободной рассадки гостей, на 1 этаже ресторана.

При покупке билета категории «безлимитный» у вас есть возможность выбрать на схеме любое понравившееся место на 2 этаже ресторана. Также в билет входит неограниченное количество пенного напитка и горячее блюдо на выбор.

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