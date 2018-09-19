Выставка «Вне времени» в «Ленинград Центре»

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-19T15:47:48+03:00

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Традиционно сезон откроется выставкой, посвященной прошедшим и грядущим событиям в жизни шоу-пространства.

С 21 сентября в трех залах Галереи развернется ретроспектива жизни особняка на Потемкинской улице от момента его реконструкции входящим в международный рейтинг самых знаменитых архитекторов Рикардо Бофиллом до премьеры пятого сезона. Здание в северо-восточной части Таврического, основанное императорской семьей, вновь распахнуло свои двери в год столетия со дня проведения международной юбилейной выставки садоводства под патронажем Николая II. В создании нового пространства принимали участие Валентин Юдашкин, оформивший пространства баров, и художник Павел Каплевич, разработавший несколько уникальных элементов для театра, включая «живой» занавес.

Сам же «Ленинград Центр», возглавляемый художественным руководителем Феликсом Михайловым, оказался по-настоящему проектом вне времени. На его сцене разворачиваются театральные эксперименты на стыке множества жанров. Подобного формата работы не было ранее и не появилось на данный момент в России.

Примечательно, что всего за несколько лет работы «Ленинград Центр» успел привлечь многих знаменитых людей мира искусства. На выставке будут представлены работы фотографов, с которыми создавались специальные проекты для каждого сезона. Среди них: Светлана Тарлова – фотограф, специализирующаяся на сценической фотографии, Пит Бюллер – его выставка открылась в первых числах сентября в Швейцарии и среди работ представлены фотографии артистов «Ленинград Центра», Александр Плотников и Таня Танджа – также представлявшие свои работы с участием труппы на зарубежных выставках. Отдельный зал будет посвящен последним проектам, созданным к новому сезону: cпециальная кампания к премьере нового шоу и новой коллекции, разработанная при поддержке Универмага Au Pont Rouge фотографом Александром Плотниковым и фото-работы Кевина Охана – парижского фотографа, работающего с VOGUE, L’OFFICIEL, HARPER’S BAZAAR, а теперь и «Ленинград Центром».

Помимо фото проектов, особое внимание в экспозиции будет уделено театральным костюмам. Каждая постановка «Ленинград Центра» знаменуется коллаборацией с ярчайшими представителями мира моды: Павла Каплевича, Владимира Бухинника, Константина Салаватова, Полины Данович, Полины Раудсон, Яниса Чамалиди, Юлии Косяк, Алёны Ахмадуллиной, Евгении Малыгиной, Юлии Далакян и Татьяны Парфеновой.

В центральном зале галереи будут представлены афиши, аксессуары и костюмы из каждого шоу, поставленного на сцене «Ленинград Центра».

Помимо фото проектов, особое внимание в экспозиции уделяется театральным костюмам. Каждая постановка «Ленинград Центра» знаменуется коллаборацией с ярчайшими представителями мира моды и искусства: Павла Каплевича, Владимира Бухинника, Константина Салаватова, Полины Данович, Полины Раудсон, Яниса Чамалиди, Юлии Косяк, Алёны Ахмадуллиной, Евгении Малыгиной, Юлии Далакян и Татьяны Парфеновой. В центральном зале галереи представлены афиши, аксессуары и костюмы из каждого шоу, поставленного на сцене «Ленинград Центра».

Один из самых ярких костюмов шоу ILLUSIO, отлитый по слепку, снятому с артиста – костюм «Фавн», созданный Владимиром Середным, а так же черно-золотой комбинезон, с отделкой воротника кристаллами и пайетками из номера «Формидабль», созданный Хайком Симоняном и Федором Додоновым. Шоу «Прекрасная М» представлено костюмом главной героини, роль которой исполняет блистательная Вера Арбузова. Платье работы Алена Ахмадуллиной с ручной вышивкой изображения жар птицы, дополненное пальто из натурального шелка с авторским рисунком. Из шоу «Прекрасная М» для экспонирования выбрали самые запомнившиеся костюмы: пальто работы Павла Капелвича, выполненное из авторских тканей и костюм «Мармонов», созданный Янисом Чамалиди выполненный из шелковой тафты.

Платье сложного кроя из шоу LOVESICK создала Юлия Далакян и даже представленное на манекене оно передает пленяющую энергетику танго, для которого его создали. Впервые можно увидеть костюмы для шоу «Timless», созданные Владимиром Бухинником и Татьяной Парфеновой. Платье для номера «Сон в летнюю ночь» украшено авторскими рисунками, вышивкой и аксессуарами из лент и бусин.

Выставка продлится всего несколько недель, после чего Галерея «Ленинград Центра» откроет следующую экспозицию, уже посвященную классическому искусству.

Выставка продлится с 21 сентября до 1 октября.

Вход свободный.