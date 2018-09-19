Как сохранить зрение современному ребенку?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-19T16:40:08+03:00

Вместе со специалистами «Комсомолка» разбиралась, какое питание поможет уберечь школьника от близорукости, как оторвать детей от гаджетов и что делать, если ребенок не хочет носить очки.

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В августе, перед началом нового учебного года, медиахолдинг «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» собрал круглый стол, посвященный проблеме ухудшения детского зрения. Тогда и выяснилось, что ситуация не радует ни врачей ни родителей: каждый четвертый школьник в России страдает близорукостью. А если говорить об учениках Северной столицы, то с очками на носу в старшие классы переходит от 60 до 80 процентов подростков.

«Комсомолка» не смогла остаться в стороне, поэтому запустила социальную программу «Здоровое зрение - здоровое поколение», в рамках которой маленькие петербуржцы могут бесплатно проверить зрение. А в ходе проекта медиахолдинг решил организовать и специальную «Школу здорового зрения» для родителей. На этот раз - чтобы подробно выяснить у экспертов, как все-таки сохранить зрение детей.

Не в бровь, а в глаз

Если ваш школьник стал хуже видеть, не спешите винить одни только гаджеты. Да, без компьютеров и планшетов сегодня действительно не обойтись в учебе. Главное - умело ограничить «общение» ребенка с техникой. При этом если сами вы с детства ходите в очках, то, как ни крути, гены взыграют и у вашего чада. Наследственность, большая зрительная нагрузка в школе, гаджеты, книги и не самый здоровый образ жизни - все это медленно, но верно влияет на зрение ребенка с малых лет.

Ирина Шикалович, главный врач оптик "Счастливый взгляд"Фото: Андрей ГАШЕВ

- Если к генетической предрасположенности добавляется зрительная нагрузка и отсутствие физической активности, свежего воздуха, то зрение падает быстрее. Если генетической предрасположенности нет, но дети с раннего возраста проводят много времени за гаджетами, мало гуляют, ведут малоподвижный образ жизни, то это, к сожалению, все равно закончится снижением зрения, - рассказывает офтальмолог высшей категории, главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович.

Врачи уверяют: чтобы поддержать у ребенка хорошее зрение, важно обеспечить ему активный образ жизни и правильное питание. Конечно, нельзя забывать о регулярных походах к офтальмологу.

Родительский пример

Чтобы сохранить своему ребенку зрение, важно, чтобы ему было на что заменить планшеты и телефоны в свободное время. Психологи находят прямую связь между плохим зрением и досугом детей.

- Ребенок играет в компьютерные игры и идет в социальные сети исключительно за удовлетворением своих потребностей. Например, если он не получает на этапе развития чувства общности. А в Сети куча людей, которые его поддерживают со всех уголков планеты. Естественно, он будет проводить время в Интернете, не имея возможности эту дыру закрыть в реальной жизни, - говорит детский психолог, педагог и писатель Татьяна Гилева.

Многим родителям знакома и другая проблема: нежелание школьника надевать очки. Для некоторых учащихся, особенно подростков, это становится целой трагедией. На эту проблему специалисты тоже предлагают взглянуть с точки зрения психологии. Мамам и папам они советуют спросить себя: не испытываете ли вы сами ужас от известия об очках на носу своего чада?

- Эта ситуация может осложниться личным опытом родителя, который из своего детства помнит, как дразнили ребят в очках. Получается, словами он говорит: «Очки надо носить». А ребенок считывает эмоции и чувства, которые твердят: «Ужас, ужас, ужас!» - добавляет Татьяна Гилева.

На зарядку становись!

Алексей Столяров провел настоящий мастер-классФото: Андрей ГАШЕВ

Если ваш ребенок совсем не любит спорт, стоит приучить его хотя бы к легкой зарядке. Это станет поддержкой не только для зрения, но и для всего организма.

- Не надо заставлять ребенка заниматься какими-то сложными упражнениями. Это должны быть простые наклоны головы и круговые движения по два-три подхода на восемь счетов. Потом нужно разогреть кисти рук и плечевые суставы круговыми вращениями. Кстати, чтобы хорошо работала голова, нужно делать вращения в разные стороны, - объяснил фитнес-тренер и блогер Алексей Столяров.

А дальше нужно размять корпус наклонами в стороны, вперед и назад. Не обойдется хорошая утренняя гимнастика и без упражнений для ног. Можно сделать поднятия на носочки или попрыгать. Но важно помнить, что зарядка не должна быть изнурительной: все упражнения делаются легко, чтобы организм проснулся, а школьник настроился на рабочий лад.

- Спортивные дети развиваются гораздо быстрее, потому что гормон роста включается только после 10-15 минут физических нагрузок, - отмечает Алексей Столяров.

Не стоит забывать и о спорте для глаз.

- Гимнастика как таковая при уже развившейся близорукости, конечно, зрение не восстановит. Но она, по крайней мере, поможет глазным мышцам находиться в тонусе, а не в состоянии спазма, для того чтобы предотвратить дальнейшее развитие этой близорукости. А у детей, у которых ее еще нет, гимнастика помогает предотвратить ее начало, - отметила детский офтальмолог Марина Гусева.

Основное упражнение - это переводить взгляд с ближнего предмета на дальний. Задержаться на каждом их них глазами нужно на 5-10 секунд. Хорошая разминка получится, если переводить взгляд по вертикали, а потом по горизонтали, оставляя голову неподвижной. Еще одно простое упражнение для поддержания тонуса глазных мышц - зажмуриваться на пару секунд.

Еда - всему голова

Впору задуматься: что бы такого съесть, чтобы зрение сохранить? А точнее - чем бы накормить ребенка? Истина, как всегда, проста: школьник нуждается в сбалансированном питании.

- Ребенок должен есть домашнюю пищу. На завтрак - овсянку. Обязательно нужно есть мясо. Сладкого меньше. Должны быть сезонные овощи и фрукты. И еще нужно дать понять ребенку, что фастфуд - это не круто, - отмечает фитнес-тренер Алексей Столяров. - Если мы не обеспечим ребенку правильное питание на день, то, к сожалению, потом придется водить его по врачам с разными проблемами.

Врачи также напоминают, что если у ребенка уже есть близорукость, нужно получать витамины для глаз из фруктов и овощей. Например, есть свежую чернику.

НА ЗАМЕТКУ

Обычно дети не жалуются на зрение и самостоятельно далеко не сразу замечают, что стали видеть хуже. Родителям стоит обратить внимание на изменившееся поведение чада. Например, он может подходить ближе к телевизору или подносить ближе к глазам книгу или телефон. Когда школьник сидит за столом и пишет, у него может появиться необычный наклон головы. И, конечно, самый явный признак того, что зрение испортилось, - ребенок начинает щуриться.

Чтобы не пропустить момент, когда зоркость глаз у школьника снижается, специалисты рекомендуют проверять зрение ребенка два раза в год. Если такой возможности нет или вышеописанных признаков у учащегося не наблюдается, то допускается один поход к офтальмологу за год, но обследование должно быть полным.

Сейчас у родителей Петербурга есть прекрасная возможность проверить зрение ребенка абсолютно бесплатно. Социальная акция «Здоровое зрение - здоровое поколение» продлится до начала ноября. Принять в нем участие могут дети от 5 до 17 лет.

КОНКРЕТНО

Как бесплатно проверить зрение вашему ребенку?

Шаг 1: Позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-555-666-7 и записаться на прием.

ШАГ 2. Выбрать, в каком салоне и когда вы хотели бы пройти диагностику (адреса ниже).

ШАГ 3. В выбранное время и дату прибыть в салон вместе с ребенком и документами (свидетельство о рождении ребенка и паспорт).

ШАГ 4. Пройти обследование ребенка, получить рецепт и выслушать рекомендации офтальмолога.

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ВНИМАНИЕ: запись проводится только по телефону «горячей линии»! Ребенок обязательно должен быть с законным представителем - матерью или отцом! Обследование может занять около часа! Возможно, потребуется вторичный прием на следующий день!

По каким адресам можно пройти проверку в рамках акции «Здоровое зрение - здоровое поколение»:

1. 7-я линия Васильевского острова, 54

2. проспект Большевиков, 9

3. проспект Ветеранов, 122

4. Гражданский проспект, 117

5. Лиговский проспект, 52

6. Новочеркасский проспект, 32, корпус 1, литера А

7. улица Савушкина, 6

8. проспект Стачек, 94

9. Шушары, Колпинское шоссе (Славянка), 38, корпус 1, литера А.

Проверьте зрение своего ребенка прямо сейчас!