Императорский фарфоровый завод отметил День рождения

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-19T16:44:39+03:00

В этот день чествовали всех, благодаря кому предприятие сегодня успешно развивается

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274 года со дня основания отметил Петербургский Императорский фарфоровый завод. Днём рождения завода и днём его основания принято считать 18 сентября - именины императрицы Елизаветы Петровны, которая и основала Императорский фарфоровый завод почти три века назад.

Дружный коллектив Императорского фарфорового завода поздравил любимое предприятие зажигательным танцем – сотрудники из всех подразделений приняли участие во флешмобе, посвящённом Дню рождения завода. Масштабная акция привлекла к участию около 50 работников предприятия, в том числе и руководство завода. Интригой выступления стали изделия, украшенные знаменитым декором «Кобальтовая сетка».

Также в этот день чествовали всех тех, благодаря кому завод успешно работает и развивается, гордо несет имя первого фарфорового производства России. Ведь на фарфоровой мануфактуре сегодня трудится более 1200 человек, для многих работа на «ИФЗ» стала делом всей жизни.

Для посетителей подготовили новую выставку натюрмортов. Среди произведений можно увидеть новый сервиз главного художника завода Нелли Петровой, бисквитные арт-объекты «Эхо моря» скульптора Галины Белаш, необыкновенные шахматы «Восточный сервиз» авторства ведущего художника Татьяны Чариной, серию декоративных пластов Ольги Беловой-Вебер, где главным действующим лицом стала легендарная «Кобальтовая сетка». Также на выставке представлена коллекция декоративных тарелок, ваз, фарфоровых пластов с изображением предметов натюрморта и других авторов «ИФЗ». Кстати, новую выставку «Натюрморт к 274-летию Императорского фарфорового завода», где представлены фарфоровые изделия, можно посетить до конца октября.

- Наш завод производит все виды фарфора, которые есть в мире, мы делаем все виды росписи, которые можно только представить, а также наш завод продолжает как императорскую коллекцию, так и создает современный фарфор, - отметила генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич. - Знаете, говорят, что по истории фарфора можно читать историю России. И действительно, мы можем посмотреть, как развивался фарфор при Елизавете Петровне, при Павле Первом, Александре Третьем. Мы хотим изменить жизнь молодых людей, чтобы им было не все равно из чего с утра пить чай или кофе.

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