Беременная Елизавета Боярская показала своего старшего сына

СЕГОДНЯ 00:29 2018-09-20T00:52:00+03:00

Мальчик гуляет по тем же местам в Петербурге, что и его мама много лет назад [фото]

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Актриса, красавица-жена и мама Елизавета Боярская - еще и активный блогер. Она постоянно делится с подписчиками моментами своей жизни. Чаще - актерской, реже - семейной. Сына Андрюшу актриса вообще практически не показывает.

А тут вдруг решилась, да расщедрилась сразу на две фотографии шестилетнего мальчика. Правда, только со спины. На одном снимке Андрюша стоит с самокатом на мосту в центре Петербурга и смотрит вдаль. На другом - тянется к Атлантам Нового Эрмитажа.

lizavetabo Когда была маленькой и гуляла по тем же самым местам, что и сын теперь

В подписи к фотографиям Елизавета вспомнила, что в детстве гуляла по тем же самым местам, где гуляет теперь уже ее сын. Но тогда маленькая Лиза не замечала красот Петербурга.

- "Мам, я пойду на Дворцовку на роликах погоняю" - для меня было повседневным ритуалом. А сейчас наслаждаюсь и поражаюсь одновременно! Понимаю, что город, возможно, всегда был одним из главных воспитателей, - размышляет актриса, которая скоро станет дважды мамой.

О том, что Боярская и ее супруг Максим Матвеев ждут появления на свет второго ребенка, стало известно совсем недавно. Меж тем до рождения малыша осталась всего пара месяцев. Елизавета не показывает свои округлившиеся формы, но подписчики ее "Инстаграма" на одном из фото с открытия нового театрального сезона разглядели-таки беременный живот актрисы, спрятанный под черным нарядом.

Поклонники разглядели беременный живот Боярской. Фото: Instagram

Напомним, уже в октябре Боярская уходит в декретный отпуск, и на ее роли в МДТ введут замены. Будущий дважды папа Максим Матвеев на время тоже возьмет тайм-аут в работе, чтобы как можно больше времени посвятить своей семье.