Стало известно, когда в Санкт-Петербурге начнется отопительный сезон - 2018

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-20T15:57:30+03:00

Пока на улице солнышко, об отоплении как-то не задумываешься. Но осень вступает в свои права

В 2018 году садики и школы могут подключить к теплу уже в понедельник, 24 сентября

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Пока петербургская погода бьет рекорды, энергетики готовятся к холодам и началу отопительного сезона - 2018 в Санкт-Петербурге. Все городские предприятия заершили испытания котельных и систем и ждут только «отмашки» - распоряжения о начале периодического протапливания.

В среду представители ГУП «ТЭК» сообщили: ожидается, что такой документ комитет по энергетике и инженерному обеспечению выпустит в течение ближайшей недели.

О конкретной дате на пресс-конференции заговорил и заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев.

- Социальные учреждения начнут подключать к отоплению с понедельника, 24 сентября, - заявил чиновник.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению «Комсомольской правде в Петербурге» эту информацию официально не подтвердили. Впрочем, и не опровергли.

- Такая вероятность есть, - пояснил пресс-секретарь комитета Александр Антипенко. - Мы мониторим прогноз погоды, и все будет зависеть от того, что мы там увидим. Пока никакого конкретного решения нет, но возможно, оно будет принято в ближайшие дни.

Александр напомнил, что в прошлом году периодическое протапливание начали как раз 20 сентября. Но тогда начало месяца не было столь теплым и к третьей декаде месяца горожане уже основательно подмерзли.

- Во время периодического протапливания мы начинаем постепенно подключать социальные, медицинские, образовательные учреждения, - рассказывает Антипенко. - К тому же даем возможность жителям, которые чувствуют, что замерзли, подключить дом досрочно - по договоренности с управляющей организацией. Потому что в переходный период возрастает количество жалоб, всегда есть те, кто мерзнут.

Напомним, постоянное отопление включают, когда на протяжении пяти дней воздух не прогревается выше +8 градусов (имеется в виду среднесуточная температура - прим. авт.).

- Сейчас смотрим даже больше перспективу на похолодание, - уточнил Александр Антипенко.

Но такая «зима» еще не близко.

- Холодать, конечно, будет, - говорит главный синоптик города Александр Колесов. - В воскресенье уже +12...+14 днем.И на следующей неделе дневные температуры от +10 до +14. Прохладно. Но предпосылок к включению постоянного отопления мы пока не видим. В отдельные ночи, температура может опуститься ниже +10 градусов, но даже они еще относительно теплые. И средняя температура явно не опустится ниже +8.

НА ЗАМЕТКУ

В последние годы периодическое протапливание в Петербурге начиналось в конце сентября - начале октября. Самое раннее подключение было 15 сентября, одно из самых поздних - 18 октября.