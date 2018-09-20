2018-09-20T16:24:19+03:00
Спорт

Копенгаген – Зенит 20 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция cтартового матча группового этапа Лиги Европы

Футбол, матч Копенгаген – Зенит. Прямая онлайн-трансляция первого матча группового этапа Лиги Европы состоится 20 сентября 2018 на стадионе Паркен (Дания). Состав команд, статистика личных встреч
Степан СТЕПАНОВ
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Прямая онлайн-трансляция cтартового матча группового этапа Лиги Европы Зенит - Копенгаген. Фото: Автор: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»Прямая онлайн-трансляция cтартового матча группового этапа Лиги Европы Зенит - Копенгаген. Фото: Автор: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
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Копенгаген - Зенит 20 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция первого матча группового этапа Лиги Европы.

«Копенгаген» - 12-кратный чемпион Дании, команда, которая имеет опыт выступления в еврокубках, но и назвать этот клуб грандом европейского футбола нельзя. Несмотря на то, что сегодня вечером датчане изо всех будут бороться за три очка, эта команда значительно уступает в классе «Зениту».

«Копенгаген» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Дании. Правда, в предыдущем туре уступил «Мидтъюлланну». Единственный гол в составе «Копенгагена» забил знакомый нам по выступлению за «Локомотив» нападающий Даме Н Дойе. Кстати, с нынешним чемпионом России «Локомотивом» зенитовцы встретятся в воскресенье 23 сентября 2018 года. Матч обещает быть трудным, поэтому не исключено, что на игру с датчанами 20 сентября Семак выставит не сильнейший состав.

Статистика личных встреч Копенгаген - Зенит

Эти команды встречались всего один раз в товарищеском матче.

История встреч сборной Копенгаген - Зенит

22 января 2018 год Зенит - Копенгаген - 5:0.

Составы команд на матч Копенгаген - Зенит

Будут озвучены за час до начала матча.

Прогноз на матч Копенгаген - Зенит 20 сентября 2018

Прогноз на матч: Копенгаген - Зенит 0:1 (победа «Зенита» с минимальным счетом).

Трансляция матча Копенгаген - Зенит 20 сентября 2018

Трансляция матча Копенгаген - Зенит 20 сентября 2018 состоится в прямом эфире на Матч ТВ в 21.40 по московскому времени.

Главный арбитр матча Копенгаген - Зенит 20 сентября 2018 - Георги Кабаков (Болгария).

Копенгаген Зенит 20 сентября 2018 года. Прямая онлайн-трансляция.

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