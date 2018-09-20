«Театр 2.0: от афиш в метро до театрального диджитала»

СЕГОДНЯ 19:03 2018-09-20T19:03:38+03:00

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В чем специфика продвижения театральных проектов? Отличается ли она от продвижения организаций? Как узнать, чего именно хочет публика? Как привлечь её на свою постановку? Какие инструменты продвижения стоит использовать сегодня? Какие технологии доказали свою эффективность, а какие ушли в прошлое?

Что нужно сделать, чтобы о спектакле говорили и писали звёзды и лидеры мнений?

Эти и другие актуальные вопросы о продвижении театральных проектов мы обсудим в Пространстве Freedom на очередной дискуссии Открытого лектория «Культура 2.0».

Эксперты:

Вадим Каспаров - директор международного ежегодного фестиваля танца Open Look, создатель хореографической школы «Каннон Данс» и автор многих других успешных проектов;

Вадим Каспаров

Довлет Анзароков - выпускник консерватории, продюсер, композитор и основатель «Международного молодёжного центра музыкального искусства», занимающегося организацией концертов;

Филипп Вулах - преподаватель Института сценических искусств, специалист в области театрального менеджмента, организатор летнего фестиваля «Точка доступа», на котором спектакли и перфомансы проводят в самых необычных местах города.

Филипп Вулах

Модератором дискуссии станет Артем Мельник - номинант премии "Золотое перо-2016", победитель конкурса "Культурная журналистика-2010".

Артем Мельник

Встреча пройдет в пространстве Freedom (Санкт-Петербург, ул. Казанская, 7).

Вход бесплатный, требуется регистрация

Приятный сюрприз от пространства Freedom: на входе можно будет приобрести специальный браслет, который даст доступ в кофейню пространства: кофе, чай, лимонады и снеки безлимитно. Стоимость браслета для участников и гостей мероприятия: 200 руб.

Открытый лекторий «Культура 2.0» - постоянно действующий дискуссионный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятия «Культуры 2.0» - это лекции, дискуссии, интерактивные форматы, такие как открытые мастер-классы, обсуждения, интеллектуальные марафоны и др. «Культура 2.0» открыта для всех, кто интересуется современным культурным процессом и хочет принимать в нем активное участие. В центре внимания «Культуры 2.0» - технологии в современной российской культуре в самом широком понимании: от цифровых и виртуальных технологий до социальных практик, технологий организации общественных пространств, развития локальных сообществ, а также продвижения инклюзивных и образовательных культурных проектов.

Полная программа кульутрного форума 2018