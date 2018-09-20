Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»: «Elementарный театр» 2-13 октября 2018 года

20 Сент. 19:17 2018-09-21T12:35:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный театральный фестиваль «Балтийский дом 2018» пройдет под слоганом «Elementарный театр». Подобно элементам в периодической системе Менделеева каждый театральный элемент обладает своими особенными свойствами. Ведь театр - это своеобразная лаборатория, где режиссеры проводят эксперименты, соединяя различные элементы. Реакция данных соединений порой бывает непредсказуемой.

Каждый спектакль фестивальной программы - это важный элемент являющийся частью театральной системы, которая объединяет основные элементы театра, такие как: актер, режиссер, литература и зритель. От взаимодействия этих элементов зависит результат творческого процесса в целом. Представляем вам основные элементы программы фестиваля:

А - актер:

Актер – один из главных элементов театра. Именно через него режиссер транслирует свои мысли. И именно благодаря актеру зритель постигает суть рассказанной истории. Фестивальная программа этого года представляет ряд уникальных актерских работ. Откроет «Балтийский дом» спектакль «Операнищих» Московского театра Сатиры. В главной роли заслуженный артист России, один из кумиров современной публики - Максим Аверин. Специально для него режиссер Андрей Прикотенко изменил сюжет известного произведения ХVIII века «Опера нищего» Джона Гея и перенес место действия в современную Россию. Название спектакля не случайно пишется в одно слово: по-современному, как хэштег. В исполнении Максима Аверина главный герой спектакля Макс, предстает не только как лжец и преступник, но и как человек, способный любить.

Специальный гость фестиваля - народная артистка России Лия Ахеджакова в представлении не нуждается. 9 июля 2018 года любимая многими поколениями актриса отметила Юбилей. Этому событию посвящен показ спектакля «Мой внук Вениамин» в постановке Марфы Горвиц по пьесе Людмилы Улицкой.

Один из постоянных участников фестиваля Театр ОКТ/Городской театр Вильнюса (Литва) спектаклем «Сумасшедший» по повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» откроет петербургской публике новое актерское имя – Эймунтас Пакалка. «Данный материал требует от актера необыкновенной харизмы и уникального характера. Эти качества в полной мере присущи очень талантливому молодому актеру Эймунтасу Пакалка» – считает режиссер-постановщик спектакля Оскарас Коршуновас, один из ведущих современных режиссеров и постоянный участник фестиваля.

Р – режиссер:

Режиссер – ключевой элемент театра. Именно он принимает самые важные решения, и руководит действиями всех участников творческого процесса. Стиль и характер режиссера напрямую определяют “форму” и судьбу спектакля. Фестиваль «Балтийский дом» традиционно представляет в Петербурге главные режиссерские имена современного европейского театра. Голландский режиссер Иво ван Хове по праву занимает в этом списке одно из первых мест. Каждый спектакль режиссера вызывает особый интерес. Во всем мире зрители гадают, что придумает знаменитый экспериментатор из Нидерландов. В 2013 году спектакль Иво ван Хове «Русские!», показанный в рамках XXIII международного фестиваля «Балтийский дом» стал главной сенсацией театрального сезона. На этот раз Международный театр Амстердама представляет спектакль в его постановке по произведению классика голландской литературы ХХ века Луиса Купейруса «То, что проходит мимо».

Л – литература:

Театр и литература – два элемента, два вида искусства, которые исторически развиваются вместе, дополняют друга друга и образуют все новые и новые связи. На фестивале «Балтийский дом» представлены спектакли, как по классическим так и по современным шедеврам литературного творчества.

Всемирно известный режиссер, постоянный участник фестиваля Эймунтас Някрошюс представляет премьеру «Цинк (Zn)» Молодежного театра Литвы и театра «МЕНО ФОРТАС» (Вильнюс). Спектакль поставлен по документальным книгам Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва». В 2015 году Светлана Алексиевич стала нобелевским лауреатом в области литературы «за её многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Спектаклем «Цинк (Zn)» режиссер вместе с писателем как бы предупреждают нас об ответственности за будущее.

В основе спектакля «Сейчас нет времени на любовь» Театра R.A.A.A.M (Таллин, Эстония) текст пьесы Гильерме Фигейредо «В доме ночевал бог». Режиссер Дамир Салимзяновым на основе античного текста сочинил свою историю о мире, в котором смешались низкие и высокие стили, Боги и рабы, античное и современное… Эта постановка станет первым появлением удмуртского режиссера в программе фестиваля«Балтийский дом».

Z - зритель:

Зритель - элемент без которого не может существовать театр. Зрители фестиваля «Балтийский дом» - это те, кто с нетерпением ждет каждого фестиваля, те, для кого мы открываем новые театральные имена, те, кто заставляет нас работать еще усерднее. Ведь все что мы делаем - мы делаем для зрителя!

Мы представили не все существующие элементы современного театра, так же как Менделеев специально оставил пустые клетки в таблице для еще не открытых элементов. Мы надеемся, что фестивальная программа представит зрителям новые элементы, которые необходимы для обновления и развития театра. Ведь театр - это живая система, которая видоизменяется параллельно процессам происходящим в обществе, приобретая все новые и новые формы. В этом и заключается особая химия театра.

Специальный гость фестиваля - народная артистка России Лия Ахеджакова.

Программа фестиваля

Московский академический театр сатиры (Россия)

ОПЕРАНИЩИХ по мотивам пьесы Джона Гея «Опера нищего»

Режиссер – Андрей Прикотенко

В спектакле заняты: з.а. России Максим Аверин, артисты Юрий Воробьев, Светлана Малюкова, Евгений Хазов, Светлана Рябова, Сергей Колповский, Александр Чевычелов, Любовь Козий, Валерий Гурьев, Павел Мисаилов

Продолжительность спектакля - 2 часа, без антракта

Московский театр сатиры и петербургский режиссёр Андрей Прикотенко представляют на фестивале оригинальный и необычный вариант постановки сатирической оперы английского драматурга и композитора Джона Гея, сюжет которой впоследствии использовал Бертольд Брехт в своей знаменитой пьесе «Трехгрошёвая опера».

Режиссер перенес действие в сегодняшний день. Главный герой – жестокий и циничный бандит, которого играет известный актер Максим Аверин, в один прекрасный момент влюбляется и пытается порвать с преступным миром, изменить свою жизнь.

Как закончится эта история, зрители узнают, посмотрев спектакль.

Государственный молодежный театр Литвы совместно с театром Meno Fortas (Вильнюс)

ЦИНК (Zn) По произведениям С. Алексиевич «Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва»

Режиссер – Эймунтас Някрошюс

В спектакле заняты: Алдона Бяндорюте, Сергеюс Ивановас, Аушра Пукялите, Симонас Довидаускас, Адомас Юшка, Ева Канюшайте и другие.

Продолжительность спектакля - 3 часа, с одним антрактом

Постоянный участник фестиваля выдающийся режиссер Эймунтас Някрошюс представляет новый спектакль «Цинк» по книгам белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Спектакли Эймунтаса Някрошюса всегда становятся событиями. Многие зрители помнят его легендарные постановки – «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Дядя Ваня», «Три сестры», - попасть на которые было счастьем для любого театрала. Творческий почерк Някрошюса – уникальный, его не спутаешь ни с каким другим.

В центре спектакля- образ самой писательницы, которая путешествует во времени и пространстве и ведет путевые заметки о важных событиях в жизни страны. Судьбы людей, свидетельства очевидцев, воспоминания, знаки времени складываются в одну общую картину жизни. Время в спектакле на самом деле не имеет строго определенных границ – тогда и сейчас сливаются, как фантазия о том, что было, что могло быть или еще только будет.

Эймунтас Някрошюс предлагает зрителям пристально вглядеться в события прошлого и, может быть, это поможет всем нам понять многие сегодняшние проблемы.

Мой внук Вениамин по пьесе Людмилы Улицкой

Режиссер – Марфа Горвиц

Продолжительность спектакля - 2 часа, без антракта

В главной роли: н.а. России Лия Ахеджакова.

«Балтийский дом» пригласил на фестиваль в качестве специального гостя народную артистку России Лию Ахеджакову. В свой юбилейный год актриса представляет спектакль «Мой внук Вениамин», который уже полюбили многие петербургские зрители. Смешная и одновременно трагичная мелодрама, написанная одним из лучших современных российских авторов Людмилой Улицкой – это удивительно пронзительная история семейных отношений. Сильная и властная, укорененная в "правильных " традициях Эсфирь, ее играет Лия Ахеджакова, пытается устроить личную жизнь сына, найти ему «правильную» жену. Но главной героине придется смириться с тем, что новый мир уже никогда не будет жить по законам старого. Настоящая жизнь оказывается интереснее и главное мудрее всех, казалось бы, верных установок Эсфирь.

Театр R.A.A.A.M (Таллин, Эстония)

СЕЙЧАС Нет времени на любовь по мотивам пьесы Гильерме Фигейредо «В доме ночевал бог»

Режиссер – Дамир Салимзянов

Продолжительность – 2 часа 20 минут, с одним антрактом

В спектакле заняты: Кристо Виидинг, Мари-Лиис Лиил, Мартин Кёйв, Отт Картау, Харриет Тоомпере, Тённ Ламп.

Все мы с детства знаем мифы и легенды Древней Греции, многие читали эти захватывающие, полные интриг истории. Пьеса Гильерме Фигейредо создана по мотивам древнегреческого мифа о полководце Амфитрионе и о чудесном рождении античного героя Геркулеса. Спектакль пересказывает миф об Амфитрионе на современный лад. Что делать, если пророк, который никогда не ошибался, объявляет, что сегодня вечером к вашей жене придет мужчина? А вы должны идти на войну?.. Для того чтобы соблазнить праведную Алкмену богу Юпитеру приходится принять облик ее супруга полководца Амфитриона. В результате рождается Геркулес, и остается только убедить Амфитриона в верности жены…

Режиссер Дамир Салимзянов считает, что эта пьеса, несмотря на «лёгкий» комедийный жанр, рассказывает об очень важной проблеме. Люди в любые времена усложняют себе жизнь, придумывают причины, по которым не могут быть с теми, кого любят.

ОКТ/Городской театр Вильнюса (Литва)

СумасшедшИЙ по повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего»

Режиссер – Оскарас Коршуновас

Моноспектакль в исполнении Эймантаса Пакалки.

Известный режиссер Оскарас Коршуновас – один из постоянных участников фестиваля – хорошо знаком петербургским зрителям. Все свои новые работы мастер представляет на фестивале с неизменным успехом, особенно привлекают зрителей его спектакли по классическим сюжетам.

В повести «Записки сумасшедшего», написанной Н.В. Гоголем, Оскарас Коршуновас ищет новый смысл и ответы на актуальные вопросы.

Почему маленький человек, почти незаметный, может однажды возомнить себя всемогущим? И какие проблемы это может создать в обществе в любые времена?

Как утверждает режиссер, человек, который отчаянно стремится быть нормальным и пытается всеми силами быть таким, как все остальные, неизбежно теряет себя.

Зрители смогут открыть для себя новое имя - Эймантас Пакалка, которого сегодня называют надеждой литовской театральной сцены.

Международный театр Амстердама (Нидерланды)

То, что проходит мимо по роману Луиса Купейруса

Режиссер – Иво ван Хове

В спектакле заняты: Аус Грейданус мл., Абке Харинг, Роберт де Хог, Кателейне Дамен

Фрида Питторс, Гейс Схолтен ван Асат, Фред Гуссенс, Янни Гослинга, Хуго Колсейн, Ханс Кестинг, Барт Слегерс, Селия Нюфар.

Иво ван Хове – один из выдающихся режиссеров Европы - известен во многих странах мира. Он возглавляет Международный театр Амстердама, названный критиками лучшим театральным коллективом Голландии.

Спектакль «То, что проходит мимо» – сценическая версия романа классика голландской литературы Луиса Куперуса, чье творчество в наши дни снова стало очень популярно.

В центре сюжета этой эпической семейной саги молодая влюбленная пара – Лот и Эли. Во время медового месяца в Италии они пытаются забыть обо всех проблемах, но вскоре осознают, что ничто не сможет спасти их от рока, который преследует несколько поколений. Самые старшие из них - девяностолетние бабушка Отилия и ее бывший любовник Эмиль Такма много лет назад убили мужа Отилии. С этого трагического события всё и началось…

Для Иво ван Хове – это история о непрожитых жизнях, об убийственных последствиях подавления собственных желаний, о том, что человек никогда не найдет гармонии, пока не достигнет мира с самим собой. Как всегда, в спектаклях режиссера зрителей ждет уникальная сценография, поразившая всех, кто видел эту постановку.