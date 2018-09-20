Пятый канал показал сразу четыре фильма документального цикла «Моя правда»

20 Сент. 22:16 2018-09-21T12:42:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Документальный фильм «Моя правда. Елена Проклова».

Елена Проклова, актриса, известная по фильмам «Гори, гори моя звезда», «Единственная», «Будьте моим мужем», 2 сентября 1991 года весело празднует день рождения. Вдруг – резкая боль в животе. Проклова на шестом месяце беременности. Ее срочно везут в больницу, где она теряет ребёнка. «Был стажер ночью в больнице, куда меня привезли. И он решил, что он попрактикуется, и сделал мне аборт», - вспоминает Елена. Если бы дежурил опытный врач – ребёнка можно было бы спасти. После пережитой трагедии Проклова исчезла. А спустя 8 лет вернулась совсем другой.

Только в документальном фильме «Моя правда» вы узнаете всё о личной жизни и творчестве Елены Прокловой.

Ее рабочий график расписан по минутам. Быть стойкой и выдерживать огромные нагрузки Елена привыкла с детства. Она занималась гимнастикой и могла бы стать олимпийской чемпионкой. Но случай все изменил. Из 11 тысяч девочек Проклову выбрали героиней фильма «Звонят, откройте дверь». Она сразу стала известной. Ее фотографии напечатали все газеты СССР, а вскоре Елена получила звание лучшей актрисы года.

Проклову стали приглашать на съемки. Елена стала зарабатывать столько же, сколько мама – 140 рублей в месяц. «Да, они сказали, что я зазналась очень сильно. Что такое – она командует, она все решает. И моим родителям это не понравилось. Что я такая самостоятельная, никого не слушаю, все делаю сама – когда хочу, что хочу. И они все предложения отклоняли. И только согласились, когда фильм «Снежную королеву» предложили. Сказали – ну ладно, вот Герду сыграй, это отказаться невозможно. Такая роль, а дальше – ни, ни, ни», - вспоминает Проклова. Но Елена, сыграв Герду, не стала останавливаться. Родителям пришлось отступить. Школьную программу ей приходилось осваивать отдельно. Сдала экстерном 9-10 класс и в 15 лет поступила в школу-студию МХАТ.

Первому мужу Елена сама сделала предложение. Вскоре на свет появилась дочь Ариша. Дома Елена сидеть не собиралась – отправилась на съёмки. На семью времени не хватает. «К сожалению, Аришку я видела по выходным. Потому что это гастроли, необходимость сниматься в кино, зарабатывать деньги», – признаётся Елена.

Виталию все это не нравилось. После четырёх лет семейной жизни супруги развелись.

На одной из вечеринок Проклову познакомили с Александром. Через полгода они поженились. Спустя какое-то время Елена узнала, что беременна. Малыши появились на свет, но не прожили и тридцати секунд. Они с мужем не смогли пережить такое горе вместе – расстались.

После второго развода Проклова переезжает к брату, который тоже недавно развёлся. Именно там она познакомилась с третьим мужем Андреем. Он был моложе Елены на 7 лет и работал обычным часовщиком. «Я-то знала, что мне важно в этом браке. Потому что никакие машины, никакие дома и возможности, и деньги не могут заменить того, что мне дал Андрей», – откровенничает Проклова.

Вскоре Елена узнала, что ждёт ребёнка. Она родила мальчика. Он был очень слаб и долго не прожил. Елена и Андрей кардинально меняют свою жизнь – переезжают в Подмосковье. Елена серьёзно начинает заниматься своим здоровьем. Через несколько лет она рожает дочку Полину. Прокловой всю беременность пришлось провести в больнице и сделать более 700 уколов в живот, чтобы младенец выжил...

«Моя правда. Татьяна Догилева».

Она влюбилась сразу, как только переступила порог театрального института. На вступительных экзаменах в ГИТИС Юрий Стоянов играл влюбленного парня. Ее, угловатую и зажатую абитуриентку, он попросил поддержать его в сценке. Чувства вспыхнули мгновенно. Полгода Догилева и Стоянов не расставались ни на минуту и собирались подать заявление в ЗАГС. Татьяна понимала, что амбициозный муж никогда не даст ей выйти на первый план. Она выросла в бедной семье и мечтала выбиться в люди, стать актрисой. Тогда свою карьеру Догилева ставила выше личного счастья, и – разорвала отношения с любимым мужчиной. Расставания было мучительно для них обоих, но оба делали вид, что им все равно. Юрий показательно женился на новой подруге, а Татьяна, в ответ, тоже вышла замуж. Сейчас актриса даже не вспоминает имени первого мужа. Она развелась с ним через три месяца. Стоянов тоже расстался со своей женой…

После театрального института карьера Догилевой пошла вверх. Режиссеры наперебой предлагали ей новые роли. Кино делает ее знаменитой. Снимаясь в очередном фильме, Догилева встречает Стоянова. Он работает в БДТ, но пропадает в массовке. Чувства вспыхивают с новой силой, но Юрий – снова женат. Соперничество продолжилось. Татьяна принимает предложение сатирика Михаила Мишина, который ради нее развелся с женой. Их брак со стороны выглядит идеальным. Она – блистает на первом плане, он – ее надежный тыл. Но после съемок актриса не спешит домой. Догилева понимает, что Михаил – не ее мужчина. Через знакомых она узнает, что у Стоянова родилась дочь. По удивительному совпадению и ей, после пяти лет бездетного брака с Мишиным, удается забеременеть.

Дочку Татьяна родила в 38 лет, но насладиться материнством не удалось. Работа по-прежнему вырывала ее из семьи. Чтобы удержать жену, Михаил Мишин написал пьесу специально для Татьяны. Это была ее первая грандиозная неудача. Критики в пух и прах разгромили работу Догилевой, зрители на спектакль не шли. В этот сложный момент раздался звонок Стоянова, которого тогда уже знала вся страна. Он предлагал помощь…

Отношения, начавшиеся с небольшой сценки в ГИТИСе, прошли через всю ее жизнь. Актриса ни раз задумывалась, как бы сложилась ее судьба, не отвергни она тогда любовь начинающего актера.

Только в документальном фильме «Моя правда» вы узнаете всё о личной жизни и творчестве Татьяны Догилевой. Как часто актриса делает пластические операции? Почему она оказалась в психиатрической клинике? Как переживала забвения? Почему ввязывалась в самые скандальные проекты? И о чем сейчас мечтает знаменитая актриса.

«Моя правда. Александр Домогаров».

Первым в семье Домогаровых родился Андрей, старший брат Александра. В 1963 году родился Александр. С детства Саша ни в чём не знал отказа. Когда он стал юношей, его окружили толпы поклонниц. Никто и не догадывался, что привлекательная внешность была для Домогарова тяжёлой ношей. После окончания Щепкинского училища Александр 10 лет работал в Театре российской армии. Там 23-летний актёр и встретил свою вторую жену Ирину.

«Моя правда. Александр Домогаров».

Жизнь резко изменилось, когда актёру исполнилось 27 лет: из жизни ушёл отец, а вскоре умерла и мать. Для Александра это стало серьезным испытанием. Он захотел все начать с чистого листа. Александр получил роль в фильме «Графиня де Монсоро», а потом – роль Пашки в фильме «Гардемарины-3». Красота стала его билетом в большое кино и ключом к сердцам миллионов женщин. Его забрасывали письмами влюблённые поклонницы, ему беспрерывно звонили журналисты.

В театре Моссовета, куда его пригласили, он встретил молодую актрису Наталью Громушкину. Девушка ему сразу понравилась, но он долго скрывал симпатию. Внезапно Александр сделал Наталье предложение – она расценила это как шутку. После успеха в фильме «Огнём и мечом» женщины буквально не давали Домогарову прохода, писали письма и признавались в любви. Но главной в его жизни была Наталья Громушкина – ради неё он официально развёлся с Ириной. Молодые актёры поженились в 2001 году, но вскоре после свадьбы их отношения стали ухудшаться. Узнав, что жена хочет прославиться за его счёт, Домогаров не на шутку разозлился. Позже в интервью Наталья пожаловалась, что Александр её избил. Актриса собрала вещи и переехала к родителям. Не выдержав равнодушия Натальи, Александр решил покончить с собой. Он закрылся дома, лёг в тёплую ванну и разрезал себе вены. Однако спустя некоторое время он позвонил брату и попросил приехать. Осенью 2003 года Александр участвовал в автогонках под Днепропетровском. Он был уверен в победе, но машина попала в аварию – Александр чудом уцелел. Он вернулся в Москву другим человеком. В новой жизни Домогарова Громушкиной места не оказалось.

Именно тогда в жизнь Домогарова пришла Марина Александрова. За плечами актера уже было три брака, когда они познакомились. Впервые они увиделись на съёмках фильма «Звезда эпохи». Александр надеялся, что Марина станет его четвёртой женой. Рядом с молодой актрисой он чувствовал себя настоящим мужчиной. Домогаров умолял её бросить работу и родить ему ребёнка. Когда Марина забеременела, актер был счастлив, но счастье было недолгим. В прессе Домогаров прочитал, что Александрова изменяет ему с Алексеем Паниным. Панин ничего не отрицал, делился подробностями романа с Мариной. Узнав об измене, Александр обезумел от боли и впервые в жизни не пришёл на съёмочную площадку. Спустя месяц Марина вернулась к нему. В прессе появилась информация, что она прервала беременность. Но актёр измены так и не простил. Журналисты в поисках сенсации постоянно преследовали Домогарова и Александрову. Паре не давали и шага ступить, у дома постоянно караулили фотографы.

Чтобы подразнить любопытных журналистов, Домогаров как-то пошёл на провокационный шаг. На концерте, который Александр вёл с Юлианной Шаховой, актёр обнял её и поцеловал. Марина узнала о том поцелуе из газет. Так как пара постоянно ссорилась, актриса была уверена, что он ей изменяет. Это окончательно испортило их отношения. Недолго думая, Марина ушла от Александра. Актер разрыв переживал очень тяжело. Очередная попытка начать всё сначала обернулась провалом. Со временем около Александра почти не осталось близких друзей. А бывшие поклонники, начитавшись сплетен в бульварных изданиях, стали писать Домогарову обвинительные письма.

2008 год стал самым тяжёлым в жизни Александра. 6 июня он узнал из газет, что Марина вышла замуж за Ивана Стебунова. А вскоре актёр узнал о гибели старшего сына, который погиб в нелепой автокатастрофе. Свой первый брак Домогаров старательно скрывал от посторонних. Телефон разрывался от звонков журналистов с вопросами о сыне. На его похороны актёр не пришёл, чтобы не устраивать очередное шоу для журналистов.

«Моя правда. Борис Моисеев».

Борис Моисеев. Эпатажная звезда российского шоу-бизнеса. Он имел все шансы родиться в женской колонии города Могилев. Заключенная Геня Моисеева забеременела самым невероятным образом – надсмотрщиков мужского пола в тюрьме не было. Чтобы избежать скандала женщину освободили досрочно.

Детство Борис провел в зловонном «еврейском гетто», среди крыс и тараканов. Он видел голод, бедность и жестокость ровесников.

Моисеев вспоминает: «Это была коммунальная квартира с длинным коридором. Я всегда хотел есть, поэтому подворовывал мясо. Воровал из кастрюль. Мне было интересно воровать - чтобы выжить, наверное».

Мама любила Борю словно дорогую игрушку. Она мечтала о дочке, поэтому одевала сына в платья, повязывала банты. Эмоциональный и робкий Борис видел в матери своего защитника. Жаловаться на издевательства сверстников он бежал именно к ней, за что получил во дворе прозвище нытика и маменькиного сынка.

Однажды Боря услышал историю певца Робертино Лоретти, сумевшего из бедного мальчика превратиться в звезду. Сразу после этого он уговорил маму записать его в хореографический кружок.

Затем было Минское училище, отделение классического балета. Оттуда Бориса посылают в Харьков, работать в Государственном театре оперы и балета им. Лысенко. В это самое время Моисеев понимает, что ему нравятся мужчины. Тогда же случается и первая любовь, послужившая поводом для громкого скандала. Бориса выгоняют из училища.

В поисках работы и места, где бы его принимали таким, какой он есть, Моисеев перебирается в Литву. Там он успешно работает в театре. Но будучи русским и не зная литовский язык сталкивается с очередной проблемой: его называют «русской свиньей» и травят за национальность.

«Моя правда. Борис Моисеев».

Это время ознаменовалось для Бориса не только трудностями ассимиляции, но и первым серьезным романом с женщиной. Ему было 23, Эугении Плешките - 45. Но счастливый мезальянс продлился недолго: актриса не выдержала осуждения общества.

«Я думаю, это все свершила любовь. Любовь по имени Эугения. Она стала моей первой женщиной. Она сделала меня мужиком. С ней я впервые познал плотскую любовь».

Карьера пошла в гору. Моисеева пригласили в Винницкий академический театр. Пришла слава, но больших денег работа не приносила. Тогда Борис начал эпатировать публику и окружать себя различными мифами, привлекая внимание к своей персоне. Усилия не прошли даром и на концерте в Вильнюсе его заметила сама Алла Пугачева. Через некоторое время Моисеев получает приглашение в Москву.

Несколько последующих лет Борис со своим балетом «Экспрессия» работает с Примадонной. Сперва он видит в Алле ту защиту, какой для него некогда была мать, но со временем приходит понимание, что рядом с такой женщиной сам Моисеев никогда не станет звездой номер один. Поэтому Борис принимает решение прекратить сотрудничество и уехать заграницу, покорять американскую публику.

В США Моисеева ждет разочарование: пресыщенный зритель реагирует на него холодно, а коллеги по цеху предают. И после распада Советского союза Борис возвращается в Россию. Мамы нет в живых, прежние контакты утеряны. Но Моисеев не теряет надежды. Он занимает деньги, дает прессе громкие интервью о своей сексуальной ориентации и таким образом привлекает к себе интерес неизбалованной такими откровениями публики. Через несколько лет, помимо балетного шоу, Борис начинает карьеру певца. Его знаменитый дуэт с Николаем Трубачом взрывает хит-парады и порождает новый стиль гей-романов российской сцены.

С тех пор за Моисеевым закрепилась слава одного из самых эпатажных и провокационных артистов российской эстрады. Этот улыбчивый, яркий человек выглядит абсолютно довольным жизнью. Он добился всего того, о чем мечтал в детстве: нищий мальчик из «гетто» превратился в популярную и востребованную звезду. Но принесло ли это счастье? Ведь единственное, чего он не получил – это любви…