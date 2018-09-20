Семак: Трансферная кампания «Зенита» была неудачной

СЕГОДНЯ 07:48 2018-09-20T07:52:09+03:00

Перед игрой с «Копенгагеном» тренер петербуржцев ответил на наболевший вопрос о составе команды

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Уже сегодня вечером петербургский «Зенит» на выезде сыграет с датским «Копенгагеном» в рамках группового этапа Лиги Европы. А вчера, 19 сентября, состоялась предматчевая пресс-конференция, на которой у главного тренера сине-бело-голубых спросили о проблемах в составе команды.

- Мы неудачно провели трансферную кампанию. У нас небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, - приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Надо сказать, что раздражение рулевого петербуржцев было обоснованным. Вопрос журналиста, передавшего слова тренера «Копенгагена» о том, что с «Зенитом» будет легче, так как в составе клуба не такой большой запас игроков, надавил на больную мозоль.

У команды с берегов Невы действительно не такая длинная скамейка, особенно учитывая травмы Жиркова, Кокорина и Мамманы. Пока на этих игроков Семак рассчитывать не может, а другого укрепления в межсезонье, кроме звездного, но возрастного Маркизио «Зенит» не приобрел.

А учитывая, что игры чемпионата России и матчи Лиги Европы чередуются между собой, то на основных игроков выпадает серьезная нагрузка. Впрочем, пока они показывают результат. Что будет в игре с «Копенгагеном» - увидим сегодня вечером. Начало игры в Дании намечено на 22:00 по петербургскому времени.