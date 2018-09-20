Новый бренд Петербурга обойдется городу в 8,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-20T09:23:04+03:00

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Каждому городу нужен свой узнаваемый логотип. Бренд, который будет привлекать туристов. Власти Петербурга объявили конкурс на создание такого образа, и готовы заплатить за него больше 8 миллионов рублей.

- Оказание услуг по разработке платформы, архитектуры, коммуникационной стратегии территориального мета-бренда Санкт-Петербурга, - говорится в описании тендерной заявки.

Кроме создания самого логотипа, подрядчик должен разработать и концепцию, а также бизнес-план Агентства по управлению территориальным мета-брендом города.

Вопрос о разработке петербургского логотипа возник еще давно. Все крупные города мира, все страны стремятся иметь узнаваемый знак, символ или слоган, которым можно привлекать туристов. И такой бренд был создан для Северной столицы московской студией Артемия Лебедева в 2016 году. Тогда права на использование были переданы городу за символический один рубль.

Но это не устроило антимонопольную службу, так как конкурса, обязательного по закону, объявлено не было. Договор был расторгнут, а логотип запретили использовать. Теперь Смольный решил сделать все по правилам.

Новый бренд и все сопутствующие работы обойдутся городу в 8 миллионов 274 тысячи рублей. Срок исполнения контракта – до 1 декабря 2018 года.