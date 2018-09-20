СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-20T12:43:26+03:00

Не только Республики Карелия и Коми, Псковская область и Ненецкий автономный округ, но даже Калининград - представители всех одиннадцати регионов Северо-Западного федерального округа приехали в город Приозерск на V этнокультурный фестиваль Ленинградской

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ЯРЧЕ И КРАШЕ

Праздник, проведение которого совпало с Днем города, разукрасил центр Приозерска яркими красками национальных костюмов. Отовсюду звучали народные песни. Раздавался аромат пирогов с капустой, свежезаваренного иван-чая и прочих этнических лакомств. Как всегда, не обошлось без плова и шашлыка. Непременный атрибут праздника - ярмарка «Город мастеров» с ремесленными и торговыми рядами. Народные умельцы тут же устраивали мастер-классы. Поближе познакомиться с традициями разных народов можно было, прогуливаясь по национальным подворьям. Их открылось двадцать.

- С каждым годом фестиваль становится все ярче, все краше. Мы всегда говорим: «Мы разные, но мы вместе», и Ленинградская область показывает это в полном объеме, - отметила заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

Новшеством этого фестиваля стало заседание Консультативного совета Северо-Западного федерального округа, на котором обсуждались проблемы коренных малочисленных народов, их идентичность, традиции, сохранение культуры. На заседании специалисты пришли к мнению, что сегодня происходит процесс смешения культур. Например, национальных костюмов: карелы могут надеть сарафан с элементами вепсской культуры. И к решению этой проблемы надо привлекать этноисториков.

Самая зрелищная часть фестиваля - шествие делегаций районов Ленинградской области и регионов Северо-Запада по центральной улице города. В этом году участники шествия представляли картину, отображающую особенности и символы своего района, региона. Картину надо было обыграть с помощью танца, дефиле или короткой театрализованной постановки.

ПРАЗДНИК СТАНОВИТСЯ ШИРЕ

Как подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, к пятому, юбилейному году этнофестиваль принял наиболее оптимальный формат. Сегодня он состоит из пяти разделов: культура, искусство, ремесла, кухня и шествие разных народов, плюс к этому представлены все районы Ленинградской области.

- Мы - многонациональный регион, и наш фестиваль изначально был организован для того, чтобы рассказать ленинградцам о проживающих на нашей земле народностях и национальностях, - сказал Александр Дрозденко. - И я благодарен организаторам, потому что за пять лет нам удалось привлечь не только своих участников, но и представителей всех регионов Северо-Западного федерального округа, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Важная составляющая этнополитики 47-го региона - укрепление общечеловеческих ценностей, семейных уз. Многонациональным семьям, прожившим в браке более двадцати пяти лет, глава региона традиционно вручил подарки.

Следующий, шестой по счету фестиваль состоится во Всеволожске. Переходящий символ праздника - деревянную резную ладью - губернатор Александр Дрозденко вместе с главой администрации Приозерского района Александром Соклаковым передали главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому. Эта церемония проходит всего второй год. Впервые ладья появилась в 2017 году в городском округе Сосновый Бор.

- Я абсолютно не влияю на выбор города, где будет проходить следующий этнофестиваль. Обычно я узнаю о победителе конкурса накануне фестиваля, а иногда даже в день его проведения. Мне все равно, какой город выигрывает. Главное, что праздник проходит в Ленинградской области, - c гордостью заявил губернатор.