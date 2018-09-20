2018-09-20T12:59:08+03:00
Спорт

Расписание матчей 4-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Боруссия» - «Хоффенхайм», «Шальке 04» -«Бавария» и другие матчи 4-го тура немецкого чемпионата

Лидер Бундеслиги «Бавария» поедет в Гильзенкирхен, а дортмундская «Боруссия» приедет экзаменовать «Хоффенхайм»: расписание матчей 4-го тура немецкого чемпионата сезона 2018-2019
Петр КИБЕР
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Завтра начинается четвертый тур чемпионата Германии. Фото: twitter.com/bvbЗавтра начинается четвертый тур чемпионата Германии. Фото: twitter.com/bvb
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Завтра, 21 сентября, в Германии стартует четвертый тур Бундеслиги. В первом мачте встретятся «Штуттгарт» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Пока менее именитый, но более удачливый, возможно благодаря своему названию, клуб стоит выше футболистов с родины «Мерседеса». С одной ничьей и двумя поражениями штуттгартцы занимают лишь 16 место и остро нуждаются в победе. И, как ни странно, большая часть экспертов ставит на этот результат.

Продолжится второй тур в субботу, 22 сентября. Лидер немецкого чемпионата, а им, ожидаемо является мюнхенская «Бавария», приедет в гости к «Шальке 04», который пока не блещет и занимает предпоследнее место.

Естественно, что шансы на победу «Баварии» расцениваются гораздо выше, вероятность положительного исходя для мюнхенцев – 70 процентов. Еще 20 – ничья и только самые преданные фанаты верят в «Шальке».

Чуть раньше, и тоже в субботу, проведет свой матч и второй гранд немецкого чемпионата. Дортмундская «Боруссия» на выезде встретится с «Хоффенхаймом». При этом шансы на победу обоих клубов считаются равными. Даром, что Дортмунд идет вторым, а сине-белые занимают лишь 11-е место, но дома «Хоффенхайм» играет очень уверенно и представляет реальную угрозу звездным гостям.

Кроме этих матчей, в субботу встретятся: идущий третьим «Вольфсбург» с «Фрайбургом», берлинская «Герта» с «Боруссией» из Менхенгладбаха, «Аугсбург» и «Вердер», «Нюрнберг» и «Ганновер 96».

Завершится 4-й тур чемпионата Германии в воскресенье. 23 сентября сыграют «Байер» и «Майнц 05», а также «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг».

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