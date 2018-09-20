2018-09-20T14:17:18+03:00
Происшествия

Главный синоптик Петербурга прокомментировал смерч над Финским заливом

Необычное природное явление засняли в Ленинградской области
Петр КИБЕР
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Главный синоптик Петербурга прокомментировал смерч над Финским заливом. Фото: Георгий Кондратенко/instagram.com/jorykey/Главный синоптик Петербурга прокомментировал смерч над Финским заливом. Фото: Георгий Кондратенко/instagram.com/jorykey/
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Смерч, образовавшийся над частью Финского - Нарвским заливом, взбудоражил умы пользователей интернета. Петербуржцы, жители Ленинградской области и эстонцы, вблизи чьей границы произошло это метеоявление, с интересом рассматривают снимки небесной воронки. В интервью «КП-Петербург» аномалию прокомментировал главный синоптик Северной столицы.

- Это интересное, но достаточно редкое явление. За последние несколько лет смерчи наблюдались в городе, но их число можно пересчитать по пальцам, - рассказал Александр Колесов.

При этом специалист отметил, что явление может образовываться не только над водными массами, как в нынешнем случае, но и в городских районах. Так, относительно недавно, воронку видели в Колпино.

Но стоит сказать, что никакой опасности местные смерчи не представляют. В отличие от своих североамериканских собратьев, которые несут разрушения, петербургские сюрпризы природы скорее визуальные.

- Это лишь видимая в небе воронка, а никаких воздушных масс или резкого усиления ветра у нас быть не может, - успокоил горожан синоптик.

А вот завершение бабьего лета специалист гидрометцентра, к сожалению, подтвердил.

- Да, в субботу нас ждет ухудшение погоды, в Петербург придут дожди, а порывы ветра, особенно над Финским заливом и в прибрежных районах могут быть до 15 метров в секунду, - сообщил Александр Колесов.

jorykeyjorykey
Смерч в Нарвском заливе
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