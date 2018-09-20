2018-09-20T19:30:44+03:00
Общество

Мусорная революция: в метро Санкт-Петербурга появились урны

Пойти на такие меры руководство подземки вынудили новые правила о чеках
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Урны уже появились на многих станциях Фото: Валентина Соловьева/Красивый ПетербургУрны уже появились на многих станциях Фото: Валентина Соловьева/Красивый Петербург
Изменить размер текста:

В незапамятные времена урны в петербургском метро были. Но потом - после ряда терактов, прогремевших по стране - их убрали, как потенциальный источник опасности.

- Они исчезли в метрополитенах почти всех развитых стран, - объясняли в свое время в метро. - Сейчас лишь там, где используются бумажные проездные билеты, принято устанавливать небольшие контейнеры для их сбора. Во всех остальных случаях урны признаны объектами возможной террористической угрозы.

Победить закон не могли ни обращения, ни жалобы. Но потом появились они. Простые бумажные чеки.

Напомним, 1 июля вступил в силу закон, по которому за любую покупку в петербургской подземке - вплоть до жетончика - и кассир, и автомат обязаны выдавать чек. Когда процесс запустили, сотрудники метро схватились за головы - такого беспорядка на станциях еще не было. Петербуржцы почему-то резко забыли, что они воспитанные жители культурной столицы. Видимо, бумажка в кармане доставляла им больше душевных страданий, чем она же - на полу. И никакие просьбы не мусорить не помогали.

Спустя почти три месяца решение нашли. В метро Петербурга начали появляться урны. Правда, не совсем обычные, а такие как в парках - прозрачный пакет на металлическом обруче.

- Нам их разрешили поставить, - рассказала "Комсомольской правде в Петербурге" пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. - По крайней мере видно, что в них лежит.

В ближайшее время на станциях появится сто таких урн. В метро обещают закупить еще, но точную цифру пока не озвучивают.

- Они будут стоять только возле касс, чтобы люди могли выкинуть чеки, - подчеркивает Шавель. - На платформах урн по-прежнему не будет.

Впрочем, недовольные нашлись и на этот раз. Некоторые петербуржцы не оценили внешний вид урн, заметив, что выглядят они просто ужасно. А так же отметили, что в такую мусорку можно выкинуть любой посторонний предмет.

- Лучше бы была прозрачная урна с небольшим отверстием, - добавили скептики.

А в первые дни после вступления в силу нового закона было так Фото: Юлия Шавель

А в первые дни после вступления в силу нового закона было так Фото: Юлия Шавель

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «КП» возбудили уголовное дело о гибели 15-летнего футболиста и взялись за аптечную наркомафию в Ростове
Центральный аппарат СК РФ заинтересовался аптечной наркомафией в Ростове-на-Дону, о которой «Комсомолка» рассказала в своем расследовании
Новости 24
На Пулковскую таможню привезли голову кабана-бородавочника
В Петербурге задержали извращенца, напавшего на школьницу
Петербург ждет холодная зима
На стену СпбГУ вернули табличку времен блокады
В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Кронштадт»
"КАМАЗ" с мусором проломил голову петербуржцу
Эрмитажный кот Ахилл проверил петербургскую дамбу на прочность
На КАД на полтора месяца закроют часть внешнего кольца
Башня не горит, она - комета: В «Лахта Центре» ответили на слова горожан о пожаре
На старом финском кладбище под Петербургом нашли скелет ребенка
В Петербургской подземке вспомнили проект легкого метро начала прошлого века
В Петербурге лоб в лоб столкнулись автобус и трамвай
Приход Радимова помог «Зениту-2» одержать первую в сезоне победу
Петербуржцев ожидает теплый и солнечный четверг
В Санкт-Петербурге мужчину сбила легковушка, а потом переехал грузовик
Двух сотрудников СПбГУ задержали за взятку в 200 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге мигрант за несколько часов надругался в лифте минимум над двумя девушками
Технический сбой не пускал поезда из Финляндии в Москву и Санкт-Петербург
Подросток, едва не утонувший в бассейне в Санкт-Петербурге, пришел в себя
Архитекторы разработают проект станции метро «Кудрово» к марту 2019 года