Мусорная революция: в метро Санкт-Петербурга появились урны

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-20T19:30:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В незапамятные времена урны в петербургском метро были. Но потом - после ряда терактов, прогремевших по стране - их убрали, как потенциальный источник опасности.

- Они исчезли в метрополитенах почти всех развитых стран, - объясняли в свое время в метро. - Сейчас лишь там, где используются бумажные проездные билеты, принято устанавливать небольшие контейнеры для их сбора. Во всех остальных случаях урны признаны объектами возможной террористической угрозы.

Победить закон не могли ни обращения, ни жалобы. Но потом появились они. Простые бумажные чеки.

Напомним, 1 июля вступил в силу закон, по которому за любую покупку в петербургской подземке - вплоть до жетончика - и кассир, и автомат обязаны выдавать чек. Когда процесс запустили, сотрудники метро схватились за головы - такого беспорядка на станциях еще не было. Петербуржцы почему-то резко забыли, что они воспитанные жители культурной столицы. Видимо, бумажка в кармане доставляла им больше душевных страданий, чем она же - на полу. И никакие просьбы не мусорить не помогали.

Спустя почти три месяца решение нашли. В метро Петербурга начали появляться урны. Правда, не совсем обычные, а такие как в парках - прозрачный пакет на металлическом обруче.

- Нам их разрешили поставить, - рассказала "Комсомольской правде в Петербурге" пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. - По крайней мере видно, что в них лежит.

В ближайшее время на станциях появится сто таких урн. В метро обещают закупить еще, но точную цифру пока не озвучивают.

- Они будут стоять только возле касс, чтобы люди могли выкинуть чеки, - подчеркивает Шавель. - На платформах урн по-прежнему не будет.

Впрочем, недовольные нашлись и на этот раз. Некоторые петербуржцы не оценили внешний вид урн, заметив, что выглядят они просто ужасно. А так же отметили, что в такую мусорку можно выкинуть любой посторонний предмет.

- Лучше бы была прозрачная урна с небольшим отверстием, - добавили скептики.