2018-09-21T12:45:43+03:00
Общество

«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями: 10 дней суперцен

Успейте воспользоваться выгодными предложениями
Поделиться:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Фото: Елена ОвчинниковаАвиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Фото: Елена Овчинникова
Изменить размер текста:

Хотите устроить отпуск осенью, сбежать от привычной обстановки? Планируете зимние каникулы или еще совсем не отдыхали в этом году? Авиакомпания «Уральские авиалинии» подобрала для вас самые привлекательные направления и цены в одном предложении – «Выгодная осень».

Приобретайте авиабилеты по более чем 200 направлениям в рамках акции «Выгодная осень» с 21 по 30 сентября 2018 года. Полный список направлений и даты возможного перелета смотрите на сайте авиакомпании uralairlines.com. Количество билетов ограничено.

Выбирайте свое направление и покупайте авиабилеты на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, в любой авиакассе или агентствах.

А участники программы «Крылья» могут сэкономить еще больше, оплатив часть стоимости бонусами. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» - регистрируйтесь на сайте и получайте до 500 рублей приветственных бонусов как дополнительную скидку. 1 бонус равен 1 рублю.

Приобретайте авиабилеты по более чем 200 направлениям в рамках акции «Выгодная осень» с 21 по 30 сентября 2018 года.

Приобретайте авиабилеты по более чем 200 направлениям в рамках акции «Выгодная осень» с 21 по 30 сентября 2018 года.

Справка

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «КП» возбудили уголовное дело о гибели 15-летнего футболиста и взялись за аптечную наркомафию в Ростове
Центральный аппарат СК РФ заинтересовался аптечной наркомафией в Ростове-на-Дону, о которой «Комсомолка» рассказала в своем расследовании
«Мы разные, но мы вместе»
Не только Республики Карелия и Коми, Псковская область и Ненецкий автономный округ, но даже Калининград - представители всех одиннадцати регионов Северо-Западного федерального округа приехали в город Приозерск на V этнокультурный фестиваль Ленинградской
Новости 24
Больше трех тысяч иностранцев оформили tax free в аэропорту Пулково
В Петербурге начали выбирать логотип 300-летия Невского проспекта
В Колпино выселять ТК «Нева» приехал ОМОН
Стажерку метро в Петербурге молотком убил безработный уроженец Якутии
Власти Петербурга назвали лучшие районы города в августе
Под Петербургом отец развращал дочку с синдромом Дауна
На проспекте Славы влетевшему под фуру «БМВ» снесло крышу
Ночью в Петербурге полыхала очередная иномарка
Ерохин завил, что для победы над «Копенгагеном» «Зениту» не хватило сил
Синоптики пообещали петербуржцам зиму, которая будет холоднее предыдущей
499 побед: После поражения в Санкт-Петербурге Михаил Южный завершил карьеру
Санкт-Петербург готов поставлять лекарства на Кубу
Педофилов, 15 лет насиловавших детей в детском доме в Санкт-Петербурге, оставили под арестом на 3 месяца
На крыше дома в Петербурге рабочий держал свисающего напарника за ногу, пока тот красил фасад
В Санкт-Петербурге подросток выстрелил девушке в глаз
Петербуржцы стали экономить на продуктах