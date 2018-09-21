«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями: 10 дней суперцен

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-21T12:45:43+03:00

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Хотите устроить отпуск осенью, сбежать от привычной обстановки? Планируете зимние каникулы или еще совсем не отдыхали в этом году? Авиакомпания «Уральские авиалинии» подобрала для вас самые привлекательные направления и цены в одном предложении – «Выгодная осень».

Приобретайте авиабилеты по более чем 200 направлениям в рамках акции «Выгодная осень» с 21 по 30 сентября 2018 года. Полный список направлений и даты возможного перелета смотрите на сайте авиакомпании uralairlines.com. Количество билетов ограничено.

Выбирайте свое направление и покупайте авиабилеты на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, в любой авиакассе или агентствах.

А участники программы «Крылья» могут сэкономить еще больше, оплатив часть стоимости бонусами. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» - регистрируйтесь на сайте и получайте до 500 рублей приветственных бонусов как дополнительную скидку. 1 бонус равен 1 рублю.

Приобретайте авиабилеты по более чем 200 направлениям в рамках акции «Выгодная осень» с 21 по 30 сентября 2018 года.

Справка

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).