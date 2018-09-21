Лучший гид России-2018 Марина Ноженко: «На экскурсиях приходится даже петь, чтобы удержать внимание туристов»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-21T15:51:15+03:00

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ТОЛЬКО У НАС. Как шкурка гадюки и кованые гвозди помогают лучшему экскурсоводу страны удерживать внимание людей 00:00 00:00

Уже второй раз Российское географическое общество проводит не имеющий аналогов конкурс «Лучший гид России», который призван найти и поддержать экскурсоводов, безумно увлеченных своим делом. В этот раз самой-самой стала жительница Карелии Марина Ноженко, экскурсовод музея-заповедника Кижи. Солнечная и веселая девушка может превратить сухие факты об острове в увлекательное повествование и заинтересовать любого, даже самого серьезного туриста, богатой карельской историей.

ВОЛНУЮСЬ ПЕРЕД КАЖДОЙ ЭКСКУРСИЕЙ

- Марина, как вы пришли в профессию? Почему именно экскурсовод?

- Всё получилось, как это часто бывает, случайно. После сдачи госэкзаменов на 5 курсе мы с подругой шли по коридору Петрозаводского государственного университета и заметили объявление о том, что музей «Кижи» набирает слушателей на курсы гидов-экскурсоводов. Поскольку я получала двойную специальность – историк и переводчик – то подумала, почему и нет, ведь остров Кижи – это идеальное место для того, чтобы попрактиковать обе профессии. Правда, тогда казалось, что нас, простых девчонок без всяких связей, в такой серьёзный музей не возьмут. Но я рискнула. Прослушала курсы, сдала экзамены (причем помню, что во время экзаменационного показа в качестве указки использовала гипс на сломанной руке!) и поехала на остров. Просто на месяц, попробовать свои силы. И вот, осталась на 10 лет. Чувствую себя совершенно счастливым человеком!

Марина Ноженко - экскурсовод музея-заповедника Кижи.

- Помните свою первую экскурсию?

- Это была экскурсия на английском языке, но помню только сильное, очень сильное волнение! Первыми моими экскурсантами оказались греки. Греция, как известно, страна солнечная. Это были очень улыбчивые люди, и их улыбки мне очень помогли успешно дебютировать на экскурсионном поприще. Но вы знаете, я до сих волнуюсь перед каждой экскурсией! Ведь помимо того, чтобы просто освоить исторический материал и весьма специфическую терминологию, необходимо в совершенстве владеть методикой проведения экскурсии: знать точки показа, уметь варьировать возможные варианты маршрута, учитывать особенности менталитета той или иной национальности гостей…

- Как-то по особенному готовитесь к каждой экскурсии? Не надоедать повторять истории каждый раз с самого начала?

- В зависимости от сезона в день у нас может быть до 4 экскурсий, которые в среднем длятся 2,5 часа. Самое главное для меня перед экскурсией выспаться! Впрочем, если ты любишь свое дело, то в любую погоду, в любом настроении, стоит только произнести «Добро пожаловать на остров Кижи» - как словно по волшебству, внутри включается атомная электростанция – и происходит настоящий выброс энергии! И только после завершения экскурсии, попрощавшись с гостями, ты вспоминаешь, что, оказывается, у тебя ноги насквозь мокрые, а с утра раскалывалась голова, и вообще уже сто лет не было выходных.

В день у Марины может быть до 4 экскурсий.

Совершенно не надоедает каждый раз повторять всю экскурсию с самого начала. Я стараюсь смотреть на остров, на наши удивительные старинные храмы глазами тех, кто приезжает к нам и видит их впервые. Вместе с ними я вновь и вновь переживаю восхищение талантом древних зодчих, удивление житейской мудростью и смекалкой, благодаря которым кижане не только выживали, но и процветали в суровых условиях русского Севера!

Зато когда наступает разлука с островом – даже если ты уезжаешь в суперинтересный отпуск, всё равно сердце разрывается от тоски по острову.

ДАЖЕ К САМОМУ ВРЕДНОМ ЭКСКУРСАНТУ НУЖЕН ПОДХОД

- Марина, во время каждой экскурсии есть человек, который «знаете больше» самого гида. Как часто вам попадаются такие туристы?

- Такие гости встречаются. Но тут всё зависит от восприятия. Я никогда не стану меряться силами, устраивать «интеллектуальный батл» с таким человеком. Ведь моя цель не показать гостям то, что я – самая умная, а просветить их. И если гость говорит действительно серьезные, заслуживающие внимания вещи, то он – мой коллега в этой важной миссии, и почему бы в определенной ситуации не предоставить ему слово. Но если это сотрясание воздуха, которое, к тому же, не вызывает симпатии у других экскурсантов, стараюсь, конечно, максимально дипломатично сгладить ситуацию. Знаете, я где-то читала о том, что экскурсовод – это эмоциональный фокусник. Это забавное, но точное определение. В нашей работе нужно не только знать ответы на все вопросы, но быть психологом, актёром, руководителем, исследователем, импровизатором, хорошо выглядеть и, безусловно, уметь владеть голосом. А также всегда помнить о том, что работая с иностранными гражданами, ты представляешь свою родину и не имеешь права на ошибки.

- Как с годами меняются экскурсанты? Люди стали любопытнее?

- Я бы сказала о том, что наши, российские туристы (а их в последнее время стало гораздо больше, чем иностранцев) стали более подкованными, более осведомленными, и это очень радует. Возможно, причина в том, что сейчас всегда под рукой есть гаджеты и интернет – но хочется всё же надеяться на то, что данная тенденция обусловлена тем, что люди стали больше интересоваться своими истоками, богатейшим наследием нашей необъятной родины. И когда на экскурсии звучат вопросы – не дежурные, не праздные – для меня это отдельный повод порадоваться, ведь как ни громко это может звучать, на моих глазах происходит процесс становления национального самосознания. И мой скромный труд тоже делает свой вклад в этом направлении.

В книге отзывов о работе Марины - всегда восторженные благодарности.

- Есть ли такие туристы, которые вам запомнились на всю жизнь?

- Наверное, самые запоминающиеся гости – это гости высокопоставленные. Я работаю с делегациями, с гостями самого высокого уровня, политиками, военными, звёздами. О них я рассказать не могу. Но и среди простых туристов попадается множество очень интересных людей, самых разных профессий и судеб. Навскидку сложно отметить кого-то отдельно – скорее, вспоминаются случаи. Как, например, в ответ на довольно категоричное предположение одного гостя о том, что карелы позабыли свой эпос я с удовольствием, в полный голос, исполнила руны из знаменитого карело-финского эпоса «Калевала». Отдельная история – это самые маленькие экскурсанты. Однажды довелось работать с группой четырехлетних спортсменов. Нам на пути повстречалась знаменитая кижская гадюка! Ничего страшного не произошло, но одна половина группы заплакала, потому что они испугались, а вторая половина группы зарыдала еще громче, потому что змейка уползла, и они не успели ее увидеть. Ситуацию спас знаменитый кижский кот Кеша, который появился, как всегда, очень вовремя.

САМА БЫ НА КОНКУРС НЕ РЕШИЛАСЬ!

- На конкурсе «Гид России - 2018» вы одержали победу в номинации «Гид-профессионал. Музей». Как смогли стать лучшим?

- Я сама ни за что бы не решилась принять участие в таком конкурсе – это было «служебное задание» от директора музея-заповедника «Кижи» Елены Викторовны Богдановой. И я ей очень благодарна за оказанное доверие. Работать над роликом для конкурса приходилось в боевой обстановке, не отрываясь от работы.

На специальные курсы обаяния я не хожу. Просто иду по жизни с улыбкой. А точнее, даже не иду, а танцую и пою, всегда и везде. Верю в чудеса, и они постоянно со мной происходят. Я счастливый человек. И жизнь моя наполнена всяческими приключениями, увлечениями, путешествиями – а, главное, мне повезло с теми людьми, которые меня окружают и вдохновляют.

- Именно эти качества помогают вам удерживать внимание экскурсантов и быть гидом, непохожим на других?

- Я бы не сказала, что стремлюсь быть максимально не похожей на других коллег. Но у меня есть свой стиль. Я стараюсь разнообразить способы подачи информации. Использую и исторические фото, инженерные чертежи, кованые гвозди… Даже шкурка гадюки есть! Как я уже говорила, в отдельных случаях могу исполнить традиционные песни. Все способы хороши для ухода от монотонности.

Среди гостей Марины много известных людей. Вот, Борис Грачевский в Кижах.

- Сами когда выбираетесь на отдых – заказываете экскурсии? Если да, то насколько критично относитесь к рассказам гида?

- Знаете, я всегда с интересом, а главное, уважением слушаю рассказ гида. Но, признаюсь, профдеформация всё-таки чувствуется – нет-нет, да и мелькнет в голове мысль «Ммм, какой удачный логический переход!» или «У них тоже жёсткий тайминг по пребыванию в интерьере». Конечно, понимая непростую специфику работы экскурсоводом, стараюсь вести себя как примерный турист! И ни в коем случае не беру на себя роль судьи, а всегда благодарна за работу коллеги. Но всё-таки, признаюсь, что иногда совсем не хочется идти на экскурсии, а, наоборот, есть простое человеческое желание побыть в тишине, наедине с природой. Помолчать. Так сказать, перезарядить батарейку!

ТОП-5 интересных фактов о Кижах от Марины Ноженко

- Именно в Заонежье (в том числе на острове Кижи) были записаны всемирно известные былины – «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья и Идолище», «Илья и Калин-царь», «Добрыня и Змей».

- Существует легенда о том, что царь Пётр был с визитом на острове Кижи и начертил проект церкви Преображения Господня.

- На знаменитой лодке-кижанке от острова Кижи до Петрозаводска расстояние 68 км по открытому Онежскому озеру крестьяне преодолевали всего за 12-14 часов, но при этом говорили «Кто по Онеге не хаживал, тот Бога не маливал».

- Свободная добыча жемчуга в заонежских реках привела к тому, что, как говорили старожилы, «на кижских девушках жемчуга было больше, чем на петербургских модницах».

- В 2013 году музей-заповедник «Кижи» вошёл в десятку визуальных символов России, выбранных всенародным голосованием в рамках общенационального конкурса, организованного Русским географическим обществом.