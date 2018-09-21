Шашлыки на Медном всаднике привели к увеличению штрафов для вандалов

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-21T17:02:42+03:00

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История с компанией молодых людей, которые пытались превратить Медного всадника в площадку для пикника, получила свое продолжение в Законодательном собрании Петербурга. Депутаты прислушались к мнению музейного сообщества и решили, что наказание для вандалов необходимо ужесточать.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях рассматривал сегодня парламентский комитет по законодательству. Причем даже в двух вариантах.

Один пакет поправок подготовили депутаты Максим Резник и Денис Четырбок. Они предложили дополнить статью, посвященную мелкому хулиганству, отдельным пунктом - штрафовать тех, кто создает угрозу уничтожения или повреждения объекта культурного наследия.

- За такие действия предусматривается наказание в виде штрафа от 2 до 10 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов, либо административный арест на срок до 15 суток, - рассказали в пресс-службе Законодательного собрания.

Добавим, если при этом хулиганы каким-то образом оказывали сопротивление полиции, то штраф планируют увеличить вдвое - до 20 тысяч рублей.

Кроме того депутаты хотят вдвое поднять размер штрафа за мелкое хулиганство, если нарушители испортили чужое имущество, а также при этом нецензурно выражались. Матерщина в таком случае может обойтись хулиганам в две тысячи рублей.

ВЫЖЕЧЬ КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ

Параллельно с этими поправками, свой проект на рассмотрение комитета внес депутат Александр Рассудов. Он предложил установить еще один штраф - за мелкое хулиганство, совершенное в отношении произведений монументальной скульптуры. В поправках парламентария фигурирует размер штрафа от трех до пяти тысяч рублей.

- В других анти-хулиганских законопроектах речь идет об объектах культуры, которые уже признаны таковыми со стороны государства и обладают тем или иным региональным или федеральным статусом, - пояснил свою позицию депутат. - Я бы хотел защитить с учетом специфики нашего любимого города и все остальные произведения монументальной скульптуры, которые не являются объектами культуры, но не менее значимы для всех нас.

В качестве примера Рассудов привел скульптуру Петра I в Петропавловской крепости, Чижика-Пыжика на Фонтанке, кошку на Малой Садовой.

- Таких много. Хотя они и не признаны государством и не являются объектами культурного наследия, в то же время это определенные символы-магниты нашего города, - говорит депутат. - Любые объекты культуры должны быть неприкосновенны и это нужно каленым железом выжигать в сознании подрастающего поколения.

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа компания молодых людей в обнимку с мангалом решила пожарить шашлыки на Медном всаднике. После того, как возмущенные горожане обратились в полицию двоих из "отдыхающих" (а их там было не меньше пяти - прим.авт.) задержали и оштрафовали на 500 рублей, за мелкое хулиганство. Эта история, особенно несоразмерность проступка и наказания, вызвала общественный резонанс. Директор Эрмитажа и глава Союза музеев России Михаил Пиотровский призвал резко ужесточить наказание за подобные выходки, а также усилить государственную охрану памятников.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему принимать эти поправки нужно на федеральном уровне?

Обе законодательные инициативы уже предварительно одобрены членами комитета. В ближайшее время их обсудят на пленарном заседании ЗакСа. Проекты должны два чтения и только потом их отправят в Москву, на рассмотрение коллеги из Государственной Думы. Когда они будут рассмотрены и вступят в силу, если вообще вступят, пока что сказать сложно.

Почему нужны такие сложности и нельзя ли принять какие-то местные нормы, пока не появятся общероссийские, «Комсомольская правда в Петербурге» спросила у одного из автора поправок, председателя комитета по законодательству ЗакС Дениса Четырбока.

- Во-первых, памятники есть не только в Петербурге, но и в других российских городах, - объясняет депутат. - А, во-вторых, чтобы это было действенно и работало - это должны быть именно федеральные инициативы. Хулиганов необходимо задерживать, обеспечить это могут только сотрудники полиции. А отдать им такое распоряжение могут только на федеральном уровне. Потому что после вступления в силу закона "О полиции", полицейские утратили право составления протоколов за нарушения на уровне субъектов.

Принимать решение на местном уровне - хотя бы на время, пока инициативу рассматривают в Госдуме - парламентарий считает бессмысленным. Говорит: такой закон просто не будет работать.

- К тому же, мы рассчитываем на поддержку регионов, - добавил Четырбок. - К тому же мы работаем с Федеральным собранием и рассчитываем на быстрое прохождение инициативы в Госдуме, когда она туда поступит. Может быть во втором чтении мы объединим наши с Александром Рассудовым инициативы, чтобы решить все одномоментно.